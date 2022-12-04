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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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В магазинах Москвы появились имитирующие оригинальную Coca-Cola напитки

В магазинах Москвы появились напитки, полностью имитирующие оригинальную Coca-Cola
В магазинах появился напиток, бутылка которого имитирует свежую оригинальную Coca-Cola с российского завода. При этом The Coca-Cola Company и ее ботлер ранее заявляли о прекращении выпуска напитка в России
Coca-Cola KO $64,3 +0,8% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В ряде розничных магазинов Москвы в продаже появился напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства, и со свежей датой розлива, обратил внимание РБК. Двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года, были обнаружены в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых на севере Москвы.

Напиток, как указано на его этикетке, был изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

Недавно произведенная газировка Coca-Cola с датой выпуска 17 ноября этого года и объемом 1 л была обнаружена в продаже в несетевом московском магазине «Продукты» в районе Соколиной Горы. Этот напиток, если верить маркировке на бутылке, был изготовлен в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России.

Что не так со свежей Coca-Cola

Появление в российских магазинах недавно произведенной газировки Coca-Cola противоречит заявлениям американской компании и ее ботлера о сворачивании операций в России. В марте 2022 года владелец бренда популярного напитка — американская The Coca-Cola Company, как и ряд других западных компаний, объявила о приостановке бизнеса в России на фоне начала специальной военной операции на Украине. В соответствии с этим решением партнер The Coca-Cola Company, который производит и продает ее напитки по всему миру, — Coca-Cola Hellenic Bottling Company, остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes. Российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»), сосредоточились на выпуске локальных брендов — «Добрый», Rich, «Моя Семья». В конце июля ботлер сменил название на Multon Partners и начал выпускать аналог Coca-Cola — газированный напиток со вкусом колы «Добрый Cola».

По телефону горячей линии, указанному на этикетке Coca-Cola из «Светофора», корреспонденту РБК ответил сотрудник компании Multon Partners. Он заверил, что Coca-Cola с датой производства в ноябре 2022 года не может быть оригинальной продукцией, так как компания прекратила выпуск этих напитков еще в апреле 2022 года. Вкусовой концентрат — сироп, необходимый для производства классической газировки Coca-Cola, поставлялся на российские заводы из США, но из-за санкций его поставки прекратились, а заводы переориентировались на выпуск местных брендов. Запасы официально разлитой газировки Coca-Cola и других глобальных брендов практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря, добавил собеседник РБК.

В июне cообщалось, что как только запасы будут исчерпаны, ботлер больше не будет производить и продавать напитки The Coca-Cola Company в России. На некоторых российских заводах Coca-Cola HBC летом еще оставались запасы концентрата (например, в Красноярском крае их должно было хватить до августа), сообщал РБК в июле представитель администрации Красноярска.

В пресс-службе Coca-Cola HBC в ответ на запрос РБК о появлении в российских магазинах произведенной в октябре и ноябре газировки сообщили, что компания «прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате».

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков подтверждает, что концентрат, необходимый для изготовления оригинального напитка Coca-Cola, закончился, и новых поставок не было. По его словам, свежая Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была «произведена с несанкционированным использованием этикетки».

На этикетках бутылок Coca-Cola, произведенных в ноябре, указан старый юридический адрес ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Нижнем Новгороде. Между тем, после того как компания была переименована в Multon Partners, она сменила юридический адрес: ООО «Мултон Партнерс» зарегистрирована в Москве.

РБК направил письменный запрос в сеть магазинов «Светофор» — на момент публикации на него не ответили.

В других торговых сетях запасы Coca-Cola уже подходят к концу. В Москве и Петербурге Coca-Cola начала выходить из ассортимента магазинов еще летом — в первую очередь из продажи пропадали бутылки большого объема 1–2 л. В сети магазинов «Верный» РБК сообщили, что у них напитка не осталось, а новая продукция бренда не поступает.

РБК направил запрос в торговые сети «Магнит», X5 Group (сети «Пятерочка», Перекресток», «Чижик»), «Лента», «Ашан», Metro Cash&Carry и «Азбука вкуса». Также РБК обратился в Роспотребнадзор с вопросом, поступали ли ведомству обращения по поводу появившихся в рознице недавно произведенных напитков Coca-Cola.

Какая газировка самая популярная в России

По данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos, именно Coca-Cola была самым популярным брендом газировки среди россиян. Согласно опросу, проведенному в феврале—марте 2022 года, этот напиток знали 94,3% потребителей газировки старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых брендов среди безалкогольных газированных напитков также вошли Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi появились в российских магазинах
Фотогалерея 

После того как крупнейшие производители — The Coca-Cola Company и PepsiCo (выпускала Pepsi, 7Up, Mirinda и др.) — объявили о прекращении производства и продажи на российском рынке своих самых известных брендов газировки, производители в России и ближайших странах начали предлагать всевозможные напитки-аналоги. В результате, по данным исследовательской компании NielsenIQ, в январе—июле в российских магазинах стало продаваться больше аналогов колы. За семь месяцев 2022 года ассортимент напитков со вкусом колы расширился со 169 до 186 брендов, указывал NielsenIQ.

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Александр Ситюков
При участии
Анна Захарова
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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