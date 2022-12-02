ФАС предложила дать новым регионам механизм контроля цен на продукты

Власти регионов, включая ЛНР и ДНР, могут получить право заключать с бизнесом соглашения о предельных ценах на продукты, как в 2020 году для сахара и масла. Это даст инструмент регулирования цен на новых территориях

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти регионов могут получить полномочия временно заключать добровольные соглашения с поставщиками и ретейлерами для ограничения наценок на социально значимые продукты. Проект постановления, который предусматривает такую меру, разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), следует из данных портала проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе ФАС уточнили РБК, что соглашения о стабилизации цен на некоторые товары, которые по ее предложению региональные власти смогут заключать с хозяйствующими субъектами, будут носить «исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен».

Необходимость подписания таких соглашений, а также позиции социально значимых товаров, в отношении которых они будут заключаться, регионы будут определять самостоятельно, добавили в ФАС. На какой срок они вводятся, в ведомстве не уточнили.

Зачем нужно новое регулирование

Предоставление регионам права заключать соглашения о сдерживании роста цен и добровольных обязательствах об ограничении торговых надбавок нужно в связи с присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, следует из описания проекта постановления. Это необходимо им после отмены действовавшего в этих регионах раньше правил таможенного регулирования и госрегулирования цен на социально значимые товары. Из-за отмены старых правил ретейлеры и другие участники рынка теперь не могут рассчитывать оптовые надбавки от импортной стоимости товаров. Действующее на этих территориях госрегулирование цен после вхождения в состав России требует отмены из-за того, что «соответствующие нормативно-правовые акты не отвечают российскому законодательству», поясняют авторы проекта.

«В качестве альтернативной меры по стабилизации ценовой ситуации на новых территориях прорабатывается вопрос добровольного самоограничения наценок региональными торговыми сетями с учетом уже имеющегося российского опыта», — говорится в описании документа.

Принятие постановления будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, полагают авторы проекта. РБК направил запросы в пресс-службы администраций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Минпромторг и Минсельхоз России.

Как регулируют цены на продукты в ДНР и ЛНР

В Донецкой и Луганской народных республиках, по данным Минпромторга России, сейчас работает 23,5 тыс. магазинов розничной торговли, в Херсонской области — более 9 тыс. точек. Статистика по Запорожской области продолжает формироваться из-за отсутствия статистического ведомства и трудностей с выездом на объекты ввиду боевых действий, уточняли в Минпромторге.

В ДНР госполитика в области продбезопасности основана на порядке регулирования и контроля цен — он был утвержден еще в 2015 году. Согласно этим правилам, на продукты, которые не входят в перечень социально значимых, установлена предельная оптовая надбавка — 25%, а для розницы — 50% (в обоих случаях от оптово-отпускной цены производителя или импортной стоимости). Для продуктов, которые входят в перечень социально значимых, предельная оптовая надбавка определяется следующим образом: на товар, произведенный на территории ДНР, — 10%, на импортный — 15% (сахар, масло подсолнечное, гречка, яйцо — 7%). Предельная розничная надбавка на товар, произведенный на территории ДНР, — 15%, на импортный — 25%.

Что такое социально значимые продукты В перечень социально значимых входят продукты питания первой необходимости, за ценами на которые внимательно следит государство и при необходимости их регулирует. Список таких продуктов на вошедших в состав России территориях отличается от российского. Так, в России перечень социально значимых продуктов, который утвержден постановлением правительства, включает 24 позиции, в том числе молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб. В ДНР этот перечень шире — в него, например, помимо мяса (говядины и свинины на кости, а также куриных тушек) входят сало и субпродукты, горох, томатная паста и кефир.

На территории ЛНР основные принципы ценовой политики определяет временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, который был утвержден постановлением совета министров республики в сентябре 2018 года. Согласно этому порядку, предельная торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя для социально значимых продовольственных товаров составляет 15%, и 10% — для детского питания. Для продуктов, не относящихся к социально значимым, максимальная торговая надбавка составляет 50% к оптово-отпускной цене производителя.

Как в России регулировали цены на продукты

Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло

Соглашения о стабилизации цен на продукты — сахар и подсолнечное масло — государство и участники рынка впервые заключали в России почти два года назад. В декабре 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты — сахар, подсолнечное масло, муку и макароны — и потребовал принять меры для их стабилизации. В результате государство и бизнес договорились зафиксировать цены на особенно подорожавшие сахар и подсолнечное масло. В специальных соглашениях, которые подписывали участники рынка, Минпромторг и Минсельхоз, были установлены предельные цены, по которым заводы-производители должны продавать подсолнечное масло и сахар торговым сетям, а те — своим покупателям. Согласно этим договоренностям, 1 л подсолнечного масла в опте должен был стоить не больше 95 руб. и не больше 110 руб. в рознице, а 1 кг сахара — не более 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.

Изначально мера вводилась до конца первого квартала 2021 года, но затем власти ее продлили: регулирование цен на сахар действовало до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября. Чиновники называли меру эффективной, но бизнес заявлял о потерях. Так, за три месяца действия регулирования цен масложировая отрасль, как оценивала консалтинговая компания KPMG, недополучила более 15 млрд руб. доходов.

Могут ли власти и бизнес в России заключать ценовые соглашения Закон о защите конкуренции запрещает соглашения между органами государственной власти и хозяйствующими субъектами, если они могут привести к ограничению или устранению конкуренции, в частности к повышению или снижению цен. Но исключением являются случаи, когда такие соглашения предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами президента и правительства. Правительство может определять случаи, когда соглашения допустимы, согласно условиям закона — например, если они направлены на совершенствование производства или реализации товаров, повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом рынке либо если покупатели получают от соглашений преимущества и выгоды, соразмерные преимуществам, полученным хозяйствующим субъектом в результате соглашений.

Предельные цены на социально значимые продукты

Российское законодательство также дает право властям вмешиваться в ценообразование социально значимых продуктов. Но вмешательство возможно только в том случае, если какой-то продукт из списка социально значимых подорожал на территории какого-то региона более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд — в этом случае правительство может установить для такого продукта предельные розничные цены (на срок не более 90 дней). Этот механизм был введен в России еще в 2010 году (изначально порог подорожания, при котором власти вводили предельную цену, был выше — 30%), но за все годы этой мерой так ни разу и не воспользовались.

Временная заморозка цен

В начале 2015 года цены на продукты начали резко расти на фоне девальвации рубля и введения Россией продовольственного эмбарго на ввоз продуктов из ЕС и США в ответ на санкции этих стран после присоединения к российской территории Крыма. За 2014 год цены на продовольствие выросли на 19%, а в первом полугодии 2015 года рост, по прогнозам Минэкономразвития, должен был составить 23,8%. Тогда крупнейшие торговые сети договорились заключить соглашение и заморозить цены на социально значимые продукты на два месяца. Меру критиковал курировавший тогда сельское хозяйство вице-премьер Аркадий Дворкович: по его словам, заморозка цен на гречку, к примеру, в условиях низкого урожая могла впоследствии привести к дефициту.