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Ozon начал продавать товары ушедшего из России H&M

Магазины H&M должны закрыться к концу года, когда закончатся остатки товаров. В страну этот бренд смогут завозить только с помощью параллельного импорта
Ozon OZON ₽1 488,5 0% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Маркетплейс Ozon начал продавать товары ушедшего из России бренда H&M, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Уже сейчас покупателям доступны мужская и женская одежда, в скором времени появится детская одежда. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами. Поставки осуществляются в полном соответствии со всем применимым законодательством», — сообщили РБК в Ozon.

В карточках товаров этого бренда продавцом указан сам Ozon, убедился корреспондент РБК.

РБК направил запрос в H&M.

Бренд работал в стране с 2009 года. В начале марта H&M приостановила деятельность в России в связи с началом боевых действий на Украине, а в июне объявила об уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». С августа компания вновь открыла свои магазины, чтобы распродать товарные остатки. Окончательно закрыть магазины компания планировала к концу года. Компания оценила ущерб от ухода из страны в $192 млн.

H&M еще предстоит найти покупателя на свой бизнес в России — распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды на около 170 магазинов в 65 городах. В Минпромторге не исключили, что новым владельцем активов может стать компания из дружественной страны.

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В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список, состоящий из 23 страниц, вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, ушедших из России, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation, Cisco и другие. В июне Ozon начал продавать товары, ввезенные в страну по параллельному импорту.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе товарных запасов российского подразделения IKEA. Всего речь идет о 20 млн товаров, их продажа начнется до конца года. В начале августа на площадке появился специальный раздел «Товары ИКЕА и аналоги». Мебель, текстиль и товары для дома на платформе продавали те компании, которые ранее поставляли продукцию IKEA. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп», фабрика Askona и комбинат «Шуйские ситцы». Всего, по данным Минпромторга, с IKEA сотрудничали более 30 российских предприятий.

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Теги
Анна Левинская, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
H&M OZON параллельный импорт
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