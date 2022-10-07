Второй крупнейший производитель угля рассказал о проблемах с платежами от экспорта

«Кузбассразрезуголь» рассказал о проблемах с платежами от экспорта

Глава второго крупнейшего производителя угля в России Елена Дробина пожаловалась на проблемы с получением платежей от экспорта. По ее словам, проблему решит расширение филиальной сети российских банков в дружественных странах

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Второй крупнейший производитель угля в России «Кузбассразрезуголь» столкнулся со сложностями при получении платежей в рамках своих продаж на экспорт. Об этом гендиректор компании Елена Дробина рассказала на Международном угольном форуме в Кузбассе в пятницу, 7 октября, передает корреспондент РБК.

«Сегодня достаточно сложно, мы буксуем со всеми «комплаенсами» (bank compliance, соответствие требованиям банков. — РБК), и не все банки с нами идут на сотрудничество», — пожаловалась Дробина. Банки могут проводить платежи по сделкам только после прохождения процедуры compliance.

ЕС в апреле запретил импорт российского угля в ответ на начало специальной военной операции России на Украине. Поставки по ранее заключенным контрактам могли осуществляться до 10 августа.

Что может помочь угольщикам с платежами

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронуло 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. После вступления в силу запрета российские компании начали перенаправлять уголь на восток. В итоге поставки резко выросли в Индию и Китай. При этом индийские компании стали частично оплачивать их китайскими юанями и дирхамами ОАЭ, сообщал Reuters.

«Кузбассразрезуголь» сейчас экспортирует продукцию в 20 стран мира, а в прошлом году — в 35 стран, говорит Дробина. Компания предложила, чтобы в странах-покупателях открывались филиалы российских банков.

Читайте на РБК Pro Pro Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи Статьи Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro Что поможет выявить неэффективного сотрудника на собеседовании Что поможет выявить неэффективного сотрудника на собеседовании Статьи Pro Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику Статьи Pro Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны Статьи Pro Восемь привычек, которые помогут мыслить критически Восемь привычек, которые помогут мыслить критически Инструкции Pro Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев Инструкции

«Хотела бы обратиться к нашим банкирам, банкам России и [попросить] попытаться открыть филиалы в дружественных нам странах», — сказала Дробина. По ее словам, это можно было бы сделать через создание совместных предприятий. Тогда российским угольщикам было бы гарантировано получение той выручки, которую они ждут из-за границы.

В 2021 году «Кузбассразрезуголь» добыл 45,3 млн т угля. Сейчас 75% его продукции идет на экспорт, 25% — на российский рынок. Примерно 70% угля компании идет на нужды электростанций (энергетический уголь), остальное — производителям стали (коксующийся).

«Рынки у нас никуда не делись, но делись цены, потому что все наши контрагенты на той стороне понимают, что с нас можно взять другие цены, — и у нас другого выхода на сегодняшний день, наверное, нет», — сказала Дробина, подразумевая скидки, которые требуют покупатели. Глава совета директоров угольной компании «Колмар» Анна Цивилева в интервью РБК в начале сентября говорила о том, что Китай, например, покупает сырье из России с дисконтом 30–40% к мировым ценам.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, который также выступал на форуме в Кузбассе 7 октября, дисконты на российский уголь сейчас достигают 50–60% к рыночным, а иногда даже больше. При этом средняя продажная цена российского угля на восточных рынках составляет около $130–140 за тонну.