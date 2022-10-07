«Кузбассразрезуголь» рассказал о проблемах с платежами от экспорта
Второй крупнейший производитель угля в России «Кузбассразрезуголь» столкнулся со сложностями при получении платежей в рамках своих продаж на экспорт. Об этом гендиректор компании Елена Дробина рассказала на Международном угольном форуме в Кузбассе в пятницу, 7 октября, передает корреспондент РБК.
«Сегодня достаточно сложно, мы буксуем со всеми «комплаенсами» (bank compliance, соответствие требованиям банков. — РБК), и не все банки с нами идут на сотрудничество», — пожаловалась Дробина. Банки могут проводить платежи по сделкам только после прохождения процедуры compliance.
ЕС в апреле запретил импорт российского угля в ответ на начало специальной военной операции России на Украине. Поставки по ранее заключенным контрактам могли осуществляться до 10 августа.
Что может помочь угольщикам с платежами
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронуло 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. После вступления в силу запрета российские компании начали перенаправлять уголь на восток. В итоге поставки резко выросли в Индию и Китай. При этом индийские компании стали частично оплачивать их китайскими юанями и дирхамами ОАЭ, сообщал Reuters.
«Кузбассразрезуголь» сейчас экспортирует продукцию в 20 стран мира, а в прошлом году — в 35 стран, говорит Дробина. Компания предложила, чтобы в странах-покупателях открывались филиалы российских банков.
«Хотела бы обратиться к нашим банкирам, банкам России и [попросить] попытаться открыть филиалы в дружественных нам странах», — сказала Дробина. По ее словам, это можно было бы сделать через создание совместных предприятий. Тогда российским угольщикам было бы гарантировано получение той выручки, которую они ждут из-за границы.
В 2021 году «Кузбассразрезуголь» добыл 45,3 млн т угля. Сейчас 75% его продукции идет на экспорт, 25% — на российский рынок. Примерно 70% угля компании идет на нужды электростанций (энергетический уголь), остальное — производителям стали (коксующийся).
«Рынки у нас никуда не делись, но делись цены, потому что все наши контрагенты на той стороне понимают, что с нас можно взять другие цены, — и у нас другого выхода на сегодняшний день, наверное, нет», — сказала Дробина, подразумевая скидки, которые требуют покупатели. Глава совета директоров угольной компании «Колмар» Анна Цивилева в интервью РБК в начале сентября говорила о том, что Китай, например, покупает сырье из России с дисконтом 30–40% к мировым ценам.
По словам вице-премьера Андрея Белоусова, который также выступал на форуме в Кузбассе 7 октября, дисконты на российский уголь сейчас достигают 50–60% к рыночным, а иногда даже больше. При этом средняя продажная цена российского угля на восточных рынках составляет около $130–140 за тонну.