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«Ростех» предложил властям внедрить систему мониторинга полетов дронов

«Ростех» предложил правительству внедрить систему мониторинга полетов дронов
Разработчики проекта по мониторингу дронов — «Ростех» и «Алмаз — Антей» — уже дважды обратились в правительство с идеей развернуть в регионах эту систему. В нее интегрированы решения для управления полетами БПЛА, средства РЭБ и ПВ
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Корпорация «Ростех» и концерн «Алмаз — Антей» предложили российским властям развернуть в регионах их совместный проект по мониторингу и обнаружению беспилотников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

С обращениями по данному вопросу уже дважды обратились в кабмин глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель «Алмаз — Антея» Ян Новиков. Концерн — поставщик оборудования для единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Вместе с «Ростехом» в Санкт-Петербурге они реализуют пилотный проект по мониторингу дронов с 2021 года.

«Ростех» подтвердил изданию, что «такой проект прорабатывается». «Необходимость таких мероприятий очевидна с точки зрения упорядочивания этой сферы, обеспечения безопасности, противодействия несанкционированным полетам», — пояснили в корпорации. В Минтрансе, как сообщил «Ростех», «в целом положительно» смотрят на идею, ожидается реакция, чтобы «двигаться дальше». Также прошли обсуждения с корпорацией по ОрВД.

В пресс-службе корпорации рассказали, что разработали систему совместно с «Алмаз — Антеем» и компанией «Флай дрон» при участии компании «Азимут». «В состав системы интегрированы решения для управления полетами БПЛА, средства радиолокации, РЭБ и ПВО», — отметили в «Ростехе».

В корпорации добавили, что система актуальна для противодействия атакам беспилотников, которым в последнее время регулярно подвергаются российские регионы.

Как пишет «Фонтанка», в Петербурге реализацию проекта по мониторингу использования воздушного пространства ведут с 2018 года. В его рамках предусмотрено развертывание 68 приемных и передающих станций, программно-аппаратного комплекса мониторинга использования неба в центральном диспетчерском пункте и радиолокационного комплекса обнаружения малозаметных целей.

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В начале 2022 года к проекту подключились НПО «Алмаз» (входит в «Алмаз — Антей») и «Флай дрон» (входит в «Ростех»). Как уточняет «Ъ», «Флай дрон» — разработчик онлайн-сервиса для отслеживания и согласования с регуляторами полетов беспилотников. Таких систем в России несколько.

Цель системы в Петербурге — обнаружение и сопровождение в воздухе на высоте до 1,5 км объектов, даже не оборудованных ответчиками, с фиксацией нарушений действующих требований использования воздушного пространства и передачей соответствующей информации регуляторам.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Ростех Алмаз-Антей Санкт-Петербург
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