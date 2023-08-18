branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Maer провел необычную рекламную кампанию в «новостном формате» Пресс-релиз, 15:00
Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН Политика, 14:57
Как стать коучем для своего ребенка с помощью правильных вопросов Pro, 14:55
Памфилова отвергла демократию для России как «власть меньшинства» Политика, 14:54
Минобороны сообщило о двух сбитых Су-25 ВВС Украины Политика, 14:54
Власти Москвы предупредили о грозе и ливне во второй половине дня Общество, 14:53
Китай объявил о реформах для инвесторов из-за экономических проблем Экономика, 14:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:46
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
ФРС обязала связанный с Alameda Research банк прекратить деятельность Крипто, 14:44
ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро Бизнес, 14:44
Резцова отказалась считать дочь предателем за переход в сборную Финляндии Спорт, 14:42
Вектор развития: как Москва трансформирует подготовку «синих воротничков» Город, 14:40
Двукратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ахмат» Спорт, 14:37
Война санкций ,  
0 

ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

ЮниКредит Банк введет комиссию в 5% за внесение на счет наличных долларов и евро
Сюжет
Война санкций
«ЮниКредит» вслед за другими российскими банками введет комиссию за пополнение счета наличными в валюте США и Евросоюза. При этом для пополнения на сумму свыше 100 тыс. в валюте потребуется согласование с банком
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

ЮниКредит Банк введет с 28 августа комиссию в 5% за внесение на банковский счет наличных евро и долларов, исключение будет сделано только для пополнения счета с целью погашения валютных кредитов. Уведомление об этом появилось на сайте банка, изменения внесены в тарифы.

При этом правила коснутся пополнения всех счетов в банке — рублевых и валютных. Возможность пополнения счета на сумму свыше 100 тыс. в долларах и евро будет «определяться по согласованию с банком».

Накануне банк предупреждал, что внесение на счет более 50 тыс. в долларах или евро с 21 августа будет возможно лишь по предварительной записи.

Этим летом комиссию за внесение наличной валюты ввели многие другие банки: «Тинькофф» (1%), Ситибанк (5%), «Интеза» (5%) и другие. Райффайзенбанк с августа полностью прекратил принимать евро и доллары у физических лиц. «Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — пояснили в организации.

Принимать американскую и европейскую валюту через банкоматы перестали 11 из 13 системно значимых банков, выяснили «Известия» в конце июля.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЮниКредит комиссия Юникредит Банк
Материалы по теме
Сбербанк во второй раз за месяц поднимет ставки по ипотеке
Финансы
ЦБ отменил для банков ограничения на предельную стоимость кредитов
Финансы
Дерипаска назвал повышение ставки ЦБ «миленькой традицией» для госбанков
Финансы