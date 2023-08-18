ЮниКредит Банк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

ЮниКредит Банк введет комиссию в 5% за внесение на счет наличных долларов и евро

«ЮниКредит» вслед за другими российскими банками введет комиссию за пополнение счета наличными в валюте США и Евросоюза. При этом для пополнения на сумму свыше 100 тыс. в валюте потребуется согласование с банком

Фото: Никита Попов / РБК

ЮниКредит Банк введет с 28 августа комиссию в 5% за внесение на банковский счет наличных евро и долларов, исключение будет сделано только для пополнения счета с целью погашения валютных кредитов. Уведомление об этом появилось на сайте банка, изменения внесены в тарифы.

При этом правила коснутся пополнения всех счетов в банке — рублевых и валютных. Возможность пополнения счета на сумму свыше 100 тыс. в долларах и евро будет «определяться по согласованию с банком».

Накануне банк предупреждал, что внесение на счет более 50 тыс. в долларах или евро с 21 августа будет возможно лишь по предварительной записи.

Этим летом комиссию за внесение наличной валюты ввели многие другие банки: «Тинькофф» (1%), Ситибанк (5%), «Интеза» (5%) и другие. Райффайзенбанк с августа полностью прекратил принимать евро и доллары у физических лиц. «Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — пояснили в организации.

Принимать американскую и европейскую валюту через банкоматы перестали 11 из 13 системно значимых банков, выяснили «Известия» в конце июля.