Гуцериев передал долю в «РуссНефти» своему брату

Основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев, попавший под санкции ЕС и Великобритании из-за событий в Белоруссии, передал 37% акций компании своему брату Саит-Саламу. Ранее тот уже получил контрольный пакет «Нефтисы»

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бизнесмен Михаил Гуцериев, владевший 37,15% «РуссНефти», снизил свою долю в компании до 0%. Этот пакет получил его родной брат Саит-Салам Гуцериев, следует из сообщения нефтяной компании, опубликованного в рамках раскрытия информации вечером во вторник, 10 августа.

Смена собственника пакета акций произошла еще два месяца назад — 10 июня, указано в сообщении. Представитель «РуссНефти» не стал комментировать причины и детали смены крупнейшего акционера компании.

21 июня Гуцериев попал под санкции ЕС против Белоруссии, в том числе в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске в конце мая, на котором летел бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, в тот же день арестованный. Совет ЕС объяснил введение санкций против российского бизнесмена тем, что он «давний друг» Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и имеет влияние в политической элите Белоруссии.

Через три дня после этого, 24 июня, Гуцериев, возглавлявший совет директоров «РуссНефти», заявил о намерении выйти из его состава. А 14 июля «РуссНефть» сообщила о том, что бизнесмен больше не является ее контролирующим лицом.