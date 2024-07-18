Приставы потребовали изъять бывший офис «Югры» в Москве за долги Хотина

Судебные приставы ищут способы взыскать с экс-владельца банка «Югра» Хотина долги по делу «Русь-ойла». По их иску арестованы здания бывшего офиса «Югры». Но это может противоречить интересам кредиторов объявленного банкротом банка

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мещанский районный суд арестовал два здания (2,6 тыс. кв. м) на Садовнической улице в Замоскворечье, где ранее располагался офис банка «Югра». Это следует из выписок ЕГРН, с которыми ознакомился РБК. Там же сказано, что обеспечительные меры в отношении данных объектов были введены 21 марта. Владелец этих активов — компания «Коммерческая недвижимость», которая на 100% принадлежит банку «Югра».

С чем связан арест

По данным ЕГРН, здания на Садовнической улице были арестованы на основании определения Мещанского суда от 13 марта. Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что истцом в деле, по которому введены обеспечительные меры, выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А.Васильев. Ответчиками указаны ООО «Коммерческая недвижимость» и бизнесмен, экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Именно его движимое и недвижимое имущество Васильев просит обратить в доход государства на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Рассмотрение этого дела по существу намечено на 8 августа.

Сейчас в ФССП на исполнении находится производство о взыскании с Хотина в доход государства 75,6 млрд руб., следует из иска службы в Мещанский суд. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. Это остаток по долгу в рамках дела об уклонении от уплаты налогов нефтяной компанией «Русь-ойл», основателями которой считаются структуры бизнесмена. Соответствующий иск заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев подавал к самой компании, Хотину и бизнесмену Александру Клячину еще в ноябре 2022 года. А уже в мае 2023-го Замоскворецкий районный суд эти требования удовлетворил и постановил взыскать с ответчиков 192,1 млрд руб. В счет «возмещения причиненного вреда» было обращено взыскание на доли в уставных капиталах 110 юридических лиц и акций десяти структур, говорится в тексте иска ФССП. Указанные активы стоимостью 116,6 млрд руб. в итоге перешли Росимуществу.

На данный момент ФССП пытается установить другие активы бизнесмена для погашения задолженности, говорит собеседник РБК. В исковом заявлении службы сказано, что та не обнаружила зарегистрированного на Хотина имущества и средств на его счетах, открытых в Сбербанке и Совкомбанке. Однако, по мнению ведомства, Хотин оформлял активы на подконтрольные организации, чтобы уклониться от обращения взыскания на них. Соответственно, полные сведения о конкретном перечне имущества бизнесмена должны быть установлены в рамках исполнительного производства, указано в заявлении.

Почему актив в Замоскворечье хотят изъять

«Коммерческая недвижимость», которой принадлежат здания на Садовнической улице, «осуществляет участие в противоправной деятельности Хотина», считает ФССП. По информации службы, эта структура была создана банком «Югра», который контролировал бизнесмен. Она входит в группу компаний, связанных с Хотиным, указывает ФССП в своем исковом заявлении.

Сама компания, по данным СПАРК, была создана в сентябре 2016 года, а спустя месяц на ее баланс перешли объекты в Замоскворечье. Ее единственным владельцем с того времени является «Югра». В свою очередь, основным собственником финансовой организации через швейцарскую Radamant Financial AG (52,4%) и напрямую (0,5%) был Хотин.

Как банкротилась «Югра» ЦБ отозвал у «Югры» лицензию 28 июля 2017 года. На тот момент банк занимал 29-е место по размеру активов и 15-е по объему вкладов. Крах финансовой организации стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России: госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатила около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков. Комментируя отзыв лицензии, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с Хотиным, поясняли в АСВ. Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры». В сентябре 2018 года московский арбитраж по заявлению Центробанка признал «Югру» банкротом. Конкурсным управляющим финансовой организации было назначено АСВ.

Представитель АСВ подтвердил РБК, что на здания, где раньше располагались офисы банка «Югра», действительно наложены ограничения на совершение действий по регистрации. Он также добавил, что АСВ выставляло 100% долей в «Коммерческой недвижимости» на торги, которые завершились в декабре 2023 года. В рамках аукциона актив не был продан, добавил он.

«Уважаемые госструктуры везде видят имущество Хотина, игнорируя закон и здравый смысл», — заявил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы бизнесмена. При этом, по его словам, они изымают имущество, не обращая внимание на настоящих собственников активов и не предоставляя им никакой компенсации. При обращении в доход государства активов «Югры» Генпрокуратура и ФССП в первую очередь нарушают права вкладчиков банка, говорит он. Это имущество входит в конкурсную массу финансовой организации и подлежит реализации, а вырученные средства должны идти на погашение требований кредиторов, утверждает собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу ФССП.

Что говорят юристы

Противоречие между интересами кредиторов банка «Югра» и интересами государства в данном процессе безусловно присутствует, говорит старший юрист практики разрешения споров и банкротства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Андрей Богданов. Это связано с тем, что арест и последующее изъятие активов могут привести к уменьшению стоимости конкурсной массы и к утрате возможности АСВ использовать эти объекты для расчетов с кредиторами, объясняет он.

Отчуждение объектов недвижимости однозначно снизит их цену, рассуждает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Следовательно, действия ФССП в таком случае можно рассматривать как направленные на уменьшение конкурсной массы банкрота, полагает он. Впрочем, с точки зрения права ситуация неоднозначная, если рассматривать версию, что источники происхождения имущества преступны, резюмирует эксперт.

Актуальная правовая позиция Верховного суда основывается на том, что имущество, на которое обращено взыскание по приговору в пользу государства, не включается в конкурсную массу должника, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Рауль Нуркиев. То есть если суд постановил изъять актив и этот судебный акт вступил в законную силу, то он исключается из конкурсной массы, говорит юрист.

Стоимость объектов на Садовнической улице может составлять порядка 350 тыс. руб. за 1 кв. м, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Исходя из этой оценки, два здания площадью 2,6 тыс. кв. м могут стоить около 933,1 млн руб. Среди преимуществ активов Казарян называет расположение и их формат. В числе недостатков, по его словам, небольшой размер участка, что ограничивает возможности для паркинга. Здания можно использовать под размещение представительского офиса или клиники, резюмирует он.