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Суд взыскал с экс-владельца «Югры» и подконтрольных ему юрлиц ₽180 млрд

АСВ: суд взыскал с экс-владельца «Югры» Хотина и подконтрольных ему юрлиц ₽180 млрд
Хотин, в 2019 году отправленный под домашний арест, обвиняется в растрате свыше 283 млрд руб. обанкротившегося банка «Югра». АСВ сообщило, что суд удовлетворил иск о взыскании с бизнесмена 180 млрд руб. на выплату вкладчикам
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Алексей Хотин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил заявление о взыскании с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 180 млрд руб., сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ от лица банка обратилось в суд с соответствующим заявлением в ноябре 2022 года. Помимо Хотина, соответчиками выступил ряд подконтрольных ему нефтяных компаний.

«Основанием для взыскания стали схемные операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций», — пояснили в АСВ. В агентстве уточнили, что банкротство банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем — АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.

Банку удалось добиться положительного решения суда со второй попытки. В первый раз банк подал иск 25 апреля 2022 года, однако 29 июня Замоскворецкий суд прекратил производство по этому делу, а 14 сентября апелляция Мосгорсуда оставила это решение без изменений. Но в октябре кассационный суд отменил его и направил дело на новое разбирательство.

Суд рассматривает уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении Хотина и других топ-менеджеров банка с 2021 года. По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник обанкротившейся «Югры» Хотин из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка. Как считает Генпрокуратура, в период с 2014 по 2017 год они похитили 23,6 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотина арестовали в апреле 2019 года, он находится под домашним арестом. В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате средств «Югры» на сумму около 283 млрд руб. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию еще в 2017 году по причине «неисполнения кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка», после чего Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступило к выплатам вкладчикам банка.

На момент отзыва лицензии «Югра» занимала 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

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Как писал «Коммерсантъ», Хотин предлагал свой план по урегулированию задолженности перед АСВ в течение семи лет, до 2026 года, за счет выручки от сдачи недвижимости в аренду и собственных нефтяных активов. Позже экс-владелец банка направил в АСВ и ЦБ предложение по погашению долга. Он обещал выплатить около 180 млрд руб. за полтора года.

До ареста Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра» Хотину принадлежали активы в нефтедобыче (компании «Дулисьма» и Exillon Energу) и недвижимости. Холдинг Хотина «Комплексные инвестиции» в 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.

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