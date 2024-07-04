Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов»

Нефтяные компании обратились в Верховный суд по иску Генпрокуратуры к «Русь-Ойлу» на 192 млрд руб. Они жалуются, что московские суды «тайно» изъяли 80 компаний, не известив собственников, и полгода не передают дело в кассацию

Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Компании «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» обратились в Верховный суд с просьбой взять под контроль рассмотрение дела, связанное с иском Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл», экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и Александру Клячину. Соответствующее обращение они направили на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой 1 июля. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями процесса.

Какое дело Верховный суд просят взять под контроль Речь идет об иске, который заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев подал к нефтяной компании «Русь-Ойл», Алексею Хотину (это его структуры в 2013 году основали «Русь-Ойл») и Александру Клячину в ноябре 2022 года. По версии Генпрокуратуры, они участвовали в схеме по уклонению от уплаты налогов. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 192 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов. Также суд постановил обратить в доход государства акции нефтяного холдинга «Русь-Ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру (в нее входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие). В июне 2023 года ответчики обжаловали решение Замоскворецкого суда, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения. В январе 2024-го были поданы кассационные жалобы.

В обращении «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» называют себя «собственниками незаконно изъятых компаний» и пишут, что вынуждены обратиться к председателю Верховного суда, чтобы «предотвратить противоправные действия судей московского региона, которые попирают неприкосновенность частной собственности и право на судебную защиту».

Поводом для обращения в Верховный суд стали нарушения судебной процедуры, в частности, то, что в деле «Русь-Ойл» московские суды лишили ответчиков возможности обжаловать незаконные судебные акты в кассационный суд, утверждают авторы жалобы. «Дело не направляется в кассацию уже полгода, хотя по всем другим делам Замоскворецкий суд строго соблюдает установленный законом предельных трехдневный срок», — заявил РБК адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы Хотина.

В Верховном суде письмо от «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» пока не зарегистрировано, сообщили 3 июля РБК в его управлении по связям с общественностью и СМИ. РБК направил запрос в пресс-службу Замоскворецкого суда, а также в пресс-службу Мосгорсуда.

На какие нарушения суда жалуются компании

В своем заявлении представители «КраунСити», «Синтэк-Ойла» и «Южного Урала» указывают, что дело до сих пор не поступило в кассационный суд, так как в том числе было рассмотрено Замоскворецким судом с нарушением указанных правил подведомственности. В частности, споры в отношении прав на акции и доли в уставном капитале, а также об обращении взыскания на активы рассматривают арбитражные суды, говорится в документе.

Кроме того, заявители подчеркивают, что суд постановил изъять 80 нефтяных компаний «тайно, без извещения и привлечения к делу собственников долей и акций этих компаний». По их словам, Генпрокуратура предъявила иск к иным лицам, то есть к «Русь-Ойлу», Хотину и Клячину. Владельцы же имущества были лишены «возможности отстаивать свою частную собственность в суде», указывают они. «Генпрокуратура настояла на рассмотрении дела в закрытом режиме, а суды допустили тайное рассмотрение дела без привлечения к участию в деле собственников изымаемого имущества», — говорится в заявлении. Об изъятии собственности они узнали уже после решения суда, жалуются компании.

В своем обращении представители «КраунСити», «Синтэк-Ойла» и «Южного Урала» также говорят, что формальным поводом для изъятия компаний стало наличие у них налоговой задолженности. При этом судом было отказано в проведении налоговой экспертизы, утверждают они. Цифры в справках территориальных налоговых органов отличаются от подсчетов Генпрокуратуры на несколько десятков миллиардов рублей, добавляют они. У некоторых изъятых структур, по их словам, долгов перед ФНС и вовсе нет.

В письме заявители указывают, что суд отказал и в назначении экспертизы касательно определения рыночной стоимости компаний. По их словам, сейчас она оценивается более чем в 340 млрд руб. Суд же постановил, что рыночная стоимость этих структур на данный момент отрицательная и составляет минус 29 млрд руб., говорят они. В результате этого структуры были бесплатно изъяты в доход государства и не покрыли налоговую задолженность даже на 1 рубль, подчеркивают они в заявлении.

«Это даже не национализация, а обычная экспроприация активов, — заявил РБК адвокат Павел Хлюстов. — Национализация подразумевает компенсацию, а суды отбирают активы бесплатно, придумывая любые предлоги в желании удовлетворить иски Генеральной прокуратуры. Но в деле «Русь-Ойл» московские суды пошли еще дальше и просто лишили ответчиков возможности обжаловать незаконные судебные акты в кассационный суд», — резюмирует собеседник РБК.

Как «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» связаны с нефтяными активами

«КраунСити», по данным «Спарк», была создана в 2011 году Игорем Дрогиным. Ее текущие собственники не раскрываются. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг, связанных с арендой, и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Однако именно она в 2012 году стала покупателем нефтяной компании «Дулисьма», которая владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области). «КраунСити» приобрела его у Сбербанка в 2012 году за 2 млрд руб. и $27 млн.

Компания действовала в интересах семьи Хотиных, писали тогда «Ведомости». А в 2013 году в интервью изданию президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Хотины «предложили лучшие условия из представленных четырех или пяти предложений, а нам было важно выйти из этого бизнеса». Сейчас «Дулисьма» находится под управлением Росимущества. «КраунСити» же пытается восстановить корпоративный контроль над компанией и истребовать 8,1 млн штук обыкновенных именных акций (99,89% уставного капитала компании) из «чужого незаконного владения». Соответствующее заявление она подавала в Московский арбитражный суд в феврале этого года. Он не удовлетворил данный иск, такое же решение вынесла и апелляционная инстанция.

Владельцы «Синтэк-Ойл» не раскрываются, следует из данных СПАРК. Сейчас этой компании принадлежат три структуры — «Северо-Катыгъеганский», «Ингольский 2» и «Силамарский». У первых двух фирм есть лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, которые действуют до 2025 года. Кроме того, «Синтэк-Ойл» ранее владела и компанией «Мултановский», у которой есть лицензия на Мултановское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Ее в 2019 году «Ведомости» также связывали с Хотиным. Сейчас эта компания перешла Росимуществу, как и ООО «Тауровское», «Тауровский участок», «Южновладигорский», «Удачный» и «Юганский 22».

«Южный Урал», в свою очередь, в равных долях принадлежит Duqm Floating Storage, зарегистрированной в Омане, и Ольге Третьяковой. Эта компания владеет фирмой «Парфеновское», которая в качестве ответчика фигурировала в московском арбитраже в иске Агентства по страхованию вкладов о взыскании 5,9 млрд руб. с Хотина и других 11-ти лиц и пяти компаний, ранее контролировавших банк «Югра». Ей же до 2023 года принадлежали компании «Октаконский» и «Приленский», которые сейчас находятся на балансе Росимущества.