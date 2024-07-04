 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Нефтяные компании обратились в Верховный суд по иску Генпрокуратуры к «Русь-Ойлу» на 192 млрд руб. Они жалуются, что московские суды «тайно» изъяли 80 компаний, не известив собственников, и полгода не передают дело в кассацию
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press
Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

Компании «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» обратились в Верховный суд с просьбой взять под контроль рассмотрение дела, связанное с иском Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл», экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и Александру Клячину. Соответствующее обращение они направили на имя председателя Верховного суда Ирины Подносовой 1 июля. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями процесса.

Какое дело Верховный суд просят взять под контроль

Речь идет об иске, который заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев подал к нефтяной компании «Русь-Ойл», Алексею Хотину (это его структуры в 2013 году основали «Русь-Ойл») и Александру Клячину в ноябре 2022 года. По версии Генпрокуратуры, они участвовали в схеме по уклонению от уплаты налогов. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 192 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов. Также суд постановил обратить в доход государства акции нефтяного холдинга «Русь-Ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру (в нее входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие).

В июне 2023 года ответчики обжаловали решение Замоскворецкого суда, но апелляционная инстанция оставила решение без изменения. В январе 2024-го были поданы кассационные жалобы.

Суд взыскал с бизнесмена Алексея Хотина 192 млрд руб.
Бизнес
Алексей Хотин

В обращении «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» называют себя «собственниками незаконно изъятых компаний» и пишут, что вынуждены обратиться к председателю Верховного суда, чтобы «предотвратить противоправные действия судей московского региона, которые попирают неприкосновенность частной собственности и право на судебную защиту».

Поводом для обращения в Верховный суд стали нарушения судебной процедуры, в частности, то, что в деле «Русь-Ойл» московские суды лишили ответчиков возможности обжаловать незаконные судебные акты в кассационный суд, утверждают авторы жалобы. «Дело не направляется в кассацию уже полгода, хотя по всем другим делам Замоскворецкий суд строго соблюдает установленный законом предельных трехдневный срок», — заявил РБК адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы Хотина.

В Верховном суде письмо от «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» пока не зарегистрировано, сообщили 3 июля РБК в его управлении по связям с общественностью и СМИ. РБК направил запрос в пресс-службу Замоскворецкого суда, а также в пресс-службу Мосгорсуда.

На какие нарушения суда жалуются компании

В своем заявлении представители «КраунСити», «Синтэк-Ойла» и «Южного Урала» указывают, что дело до сих пор не поступило в кассационный суд, так как в том числе было рассмотрено Замоскворецким судом с нарушением указанных правил подведомственности. В частности, споры в отношении прав на акции и доли в уставном капитале, а также об обращении взыскания на активы рассматривают арбитражные суды, говорится в документе.

Кроме того, заявители подчеркивают, что суд постановил изъять 80 нефтяных компаний «тайно, без извещения и привлечения к делу собственников долей и акций этих компаний». По их словам, Генпрокуратура предъявила иск к иным лицам, то есть к «Русь-Ойлу», Хотину и Клячину. Владельцы же имущества были лишены «возможности отстаивать свою частную собственность в суде», указывают они. «Генпрокуратура настояла на рассмотрении дела в закрытом режиме, а суды допустили тайное рассмотрение дела без привлечения к участию в деле собственников изымаемого имущества», — говорится в заявлении. Об изъятии собственности они узнали уже после решения суда, жалуются компании.

Экс-владелец «Кубань-Вино» назвал передачу актива государству незаконной
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В своем обращении представители «КраунСити», «Синтэк-Ойла» и «Южного Урала» также говорят, что формальным поводом для изъятия компаний стало наличие у них налоговой задолженности. При этом судом было отказано в проведении налоговой экспертизы, утверждают они. Цифры в справках территориальных налоговых органов отличаются от подсчетов Генпрокуратуры на несколько десятков миллиардов рублей, добавляют они. У некоторых изъятых структур, по их словам, долгов перед ФНС и вовсе нет.

В письме заявители указывают, что суд отказал и в назначении экспертизы касательно определения рыночной стоимости компаний. По их словам, сейчас она оценивается более чем в 340 млрд руб. Суд же постановил, что рыночная стоимость этих структур на данный момент отрицательная и составляет минус 29 млрд руб., говорят они. В результате этого структуры были бесплатно изъяты в доход государства и не покрыли налоговую задолженность даже на 1 рубль, подчеркивают они в заявлении.

«Это даже не национализация, а обычная экспроприация активов, — заявил РБК адвокат Павел Хлюстов. — Национализация подразумевает компенсацию, а суды отбирают активы бесплатно, придумывая любые предлоги в желании удовлетворить иски Генеральной прокуратуры. Но в деле «Русь-Ойл» московские суды пошли еще дальше и просто лишили ответчиков возможности обжаловать незаконные судебные акты в кассационный суд», — резюмирует собеседник РБК.

Как «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» связаны с нефтяными активами

«КраунСити», по данным «Спарк», была создана в 2011 году Игорем Дрогиным. Ее текущие собственники не раскрываются. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг, связанных с арендой, и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Однако именно она в 2012 году стала покупателем нефтяной компании «Дулисьма», которая владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области). «КраунСити» приобрела его у Сбербанка в 2012 году за 2 млрд руб. и $27 млн.

Компания действовала в интересах семьи Хотиных, писали тогда «Ведомости». А в 2013 году в интервью изданию президент Сбербанка Герман Греф говорил, что Хотины «предложили лучшие условия из представленных четырех или пяти предложений, а нам было важно выйти из этого бизнеса». Сейчас «Дулисьма» находится под управлением Росимущества. «КраунСити» же пытается восстановить корпоративный контроль над компанией и истребовать 8,1 млн штук обыкновенных именных акций (99,89% уставного капитала компании) из «чужого незаконного владения». Соответствующее заявление она подавала в Московский арбитражный суд в феврале этого года. Он не удовлетворил данный иск, такое же решение вынесла и апелляционная инстанция.

Защита «Макфы» в апелляционной жалобе обвинила суд в должностном подлоге
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Владельцы «Синтэк-Ойл» не раскрываются, следует из данных СПАРК. Сейчас этой компании принадлежат три структуры — «Северо-Катыгъеганский», «Ингольский 2» и «Силамарский». У первых двух фирм есть лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, которые действуют до 2025 года. Кроме того, «Синтэк-Ойл» ранее владела и компанией «Мултановский», у которой есть лицензия на Мултановское месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Ее в 2019 году «Ведомости» также связывали с Хотиным. Сейчас эта компания перешла Росимуществу, как и ООО «Тауровское», «Тауровский участок», «Южновладигорский», «Удачный» и «Юганский 22».

«Южный Урал», в свою очередь, в равных долях принадлежит Duqm Floating Storage, зарегистрированной в Омане, и Ольге Третьяковой. Эта компания владеет фирмой «Парфеновское», которая в качестве ответчика фигурировала в московском арбитраже в иске Агентства по страхованию вкладов о взыскании 5,9 млрд руб. с Хотина и других 11-ти лиц и пяти компаний, ранее контролировавших банк «Югра». Ей же до 2023 года принадлежали компании «Октаконский» и «Приленский», которые сейчас находятся на балансе Росимущества.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Молоткова, Елена Степанова Елена Степанова
При участии
Ольга Ваганова
Верховный суд Алексей Хотин национализация Ирина Подносова Москва нефть Александр Клячин
Ирина Подносова фото

Ирина Подносова

председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
Материалы по теме
Приставы решили взыскать 1,5 млн кв. м недвижимости у Хотина
Бизнес
Часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству
Бизнес
«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
В обход санкций: как теперь рассчитываться за перевозку грузов из Китая Pro, 09:17
Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов» Бизнес, 09:00
Чем радикальные планы Милея угрожают экономике Аргентины – The Economist Pro, 08:57
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:53
FT узнала, как Трамп отчитал лидеров НАТО Политика, 08:52
Появились кадры визита Путина на саммит ШОС Политика, 08:51
Белоруссия вступила в ШОС Политика, 08:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов Политика, 08:39
Синоптик рассказал о 38 температурных рекордах за сутки в России Общество, 08:38
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» МиГ-29 ВСУ Политика, 08:37
Губернатор Ставрополья сообщил о падении беспилотников в селе Московском Политика, 08:33
Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости Политика, 08:31
Кремль допустил поездку Путина в Монголию в 2024 году Политика, 08:06
СК попросил освободить бизнесмена из дела замглавы Минцифры Паршина Бизнес, 08:02