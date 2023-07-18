Только половина лесных компаний на фоне санкций поменяли стратегии

Только 50% «лесных» компаний, которые пострадали сильней других из-за западных санкций, поменяли стратегию развития, говорится в исследовании Strategy Partners. Оставшиеся считают, что это не является критическим для выживания

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Через 15 месяцев после начала специальной военной операции России на Украине, из-за которой были введены западные санкции, корректировку стратегии развития провели 50% российских компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners на основе опроса 52 ведущих компаний, представляющих все основные регионы России и подотрасли ЛПК. У РБК есть копия исследования.

Кого спрашивали На вопросы Strategy Partners отвечали как средние компании с выручкой от 0,5 до 5 млрд руб., так и достаточно крупные — около 10 млрд руб., а также игроки федерального уровня с продажами более 100 млрд руб. в год, пояснил партнер Strategy Partners Павел Билибин. Суммарно они формируют более 20% оборота ЛПК. В опросе принимали участие такие компании, как крупнейший в мире производитель фанеры «Свеза» (среди ее совладельцев — структуры Алексея Мордашова), один из ведущих лесопромышленных холдингов в России Segezha Group (входит в АФК «Система»), самый крупный лесопользователь в Вологодской области «Вологодские лесопромышленники» (заняла 10-ое место в Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России по объему выручки по версии журнала «Лесная индустрия» по итогам 2021 года), основной лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке RFP Group и другие.

Из оставшейся половины компаний, который до сих пор не изменили стратегию, 28% не собираются этого делать, а 22% — только планируют. «Такой баланс ответов позволяет предположить, что достаточно много компаний полагают, что смена стратегии не является критически важным механизмом выживания бизнеса, и пытаются спасти бизнес за счет тактических решений, — говорится в исследовании. — Данный подход видится фундаментально ошибочным, так как отрасль имеет дело не с циклическим ухудшением конъюнктуры, а с изменением фундаментальных условий доступа на экспортные рынки».

Представитель «Свезы», которая прошлым летом заявляла о недозагрузке до 80% своих мощностей из-за невозможности экспортировать продукцию, подтвердил РБК, что компания принимала участие в опросе Strategy Partners и изменила свою стратегию. «В 2022 «Свеза» скорректировала стратегию развития, сместив фокус внимания на доступные рынки. Кроме того, мы продолжили укрепляться на внутреннем рынке, который всегда был для нас одним из приоритетных», — отметил он.

Представитель Segezha Group отказался от комментариев, РБК направил запросы представителям «Вологодских лесопромышленников», RFP Group, а также крупнейшей в России целлюлозно-бумажной компании «Илим».

Какие санкции были введены против ЛПК

Евросоюз, на который приходилось 75% поставок лесной продукции из России в «недружественные» страны, еще в апреле 2022 года ввел запрет на импорт основной части таких товаров. Под него попали все основные категории товаров, которые отгружались за рубеж: древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и некоторые виды крафт-картона, а также мебель и ее части. В итоге, по оценкам структуры Рослесхоза «Рослесинфорг», под санкции попал экспорт на $6 млрд, исходя из данных 2021 года.

Основу зарубежных поставок составляли пиломатериалы ($1,4 млрд) и фанера ($0,8 млрд). По данным Минпромторга, в России производилось 4 млн т фанеры, из которых 3 млн т шло на экспорт (из них 60%, то есть 1,8 млн, — в ЕС). Крупнейшие европейские покупатели российской лесной продукции, попавшей под ограничения, — Финляндия, Германия, Эстония и Нидерланды, на которые были ориентированы предприятия в западных регионах (прежде всего, в Архангельской и Вологодской областях, а также в Карелии и Коми). На этом фоне глава «Свезы» Анатолий Фришман заявил о том, что «ситуация приближается к катастрофической» и призвал власти освободить компании от излишних проверок госорганов. «Наша основная задача — найти новые заказы и восстановить объемы производства, поэтому хотелось бы тратить время на эти задачи, а не на постоянное общение с контролирующими органами», — отмечал он на совещании в Совете Федерации, где обсуждалось влияние санкций на состояние лесопромышленного комплекса.





В июле 2022 года заработали новые санкции ЕC, которые ввели запрет на поставки пеллет (топливных гранул), бумаги и другой оставшейся лесопромышленной продукции из России. Ежегодно в России выпускалось 2,6–2,8 млн таких топливных гранул. Из них в 2021 году было экспортировано 2,4 млн т на €504 млн, преимущественно в Европу. Тогда участники рынка предупреждали, что из-за этих ограничений продажи биотоплива из древесных гранул сократятся на 80%, а власти обещали перевести на пеллеты котельные и развивать внутренний рынок. Из-за этих санкций Segezha Group пришлось продать за долги свои европейские заводы по производству бумаги Segezha Packaging. По словам главы Segezha Group Михаила Шамолина, это было единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии: с прошлого лета поставки сырья на заводы в Европы стали невозможны. К тому же заводы не могли приобрести бумагу на европейском рынке и у них отказывались покупать готовую продукцию — мешки и другую бумажную упаковку — из-за их связи с российской группой.

Как компании меняют стратегию

«Свеза» исторически проводила политику диверсификации как в отношении портфеля продуктов, так и по географическому принципу, говорит ее представитель. Например, компания развивала присутствие своих товаров на отдельных перспективных направлениях, таких как страны Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. «За это время мы смогли изучить рынки, особенности предпочтения клиентов и каналы поставок, а также нарастить базу покупателей», — утверждает он. «Свеза» активно принимает участие в международных выставках, с начала 2023 года она представила свою продукцию потенциальным клиентам в Китае, Индии, ЮАР, Турции и Узбекистане.

В декабре 2022 года Шамолин говорил, что Segezha Group рассматривает создание мощностей по производству бумажной упаковки в других регионах мира. «Мы смотрим внимательно на Турцию, как один из примеров. Мы смотрим внимательно на Египет: там довольно большой хаб производства бумаги», — рассказывал он на встрече с инвесторами. Среди других интересных для компании рынков топ-менеджер называл Южную Африку, Малайзию, Вьетнам, Китай и Мексику. «Есть целый ряд географий, где инвестиции в конвертинговые (производство упаковки. — РБК) мощности имеют смысл. Пока рано говорить о конкретных сделках, но у нас есть команда, которая внимательно сейчас это все изучает», — сказал он.

Но в конце марта 2023 года на брифинге с журналистами Шамолин сообщил, что сейчас Segezha Group планирует сосредоточиться на инвестпроектах, связанных с повышением эффективности существующих мощностей, а более глобальные проекты, такие, как строительство производств в новых странах, компания отложит на более отдаленную перспективу.

Ключевые изменения касались постановки на паузу и переработки инвестпроектов, в том числе в части состава оборудования, его производительности, говорит Билибин. «В части операционной деятельности компании занимались своим репозиционированием на внешних рынках: перестройкой сети дистрибуции, ценовой стратегией, партнерствами с логистическими операторами», — добавляет он. Например, группа FESCO в июне этого года на Петербургском экономическом форуме договорилась о партнерстве с несколькими лесопромышленными компаниями.

По данным Strategy Partners, крупные компании начали уделять больше внимания НИОКР и разработкам импортозамещающей продукции. «Но у участников рынка в целом снизился интерес к цифровизации процессов, а также ESG-тематике. На уровне общения с компаниями видно, что сам по себе интерес к цифровизации не снижается, особенно у менеджеров, занимающихся производством, — замечает Билибин. — Речь, скорее, идет об ограничении финансовых возможностей компании инвестировать в это направление».

В 2022 выручка лесопромышленных компаний снизилась на 5% по сравнению с предыдущим годом, до 2,3 трлн руб., а по итогам 2023 года Strategy Partners ожидает снижение этого показателя в пределах 10%. Это связано с тем, что ослабление рубля существенно улучшило доступность для российских компаний ряда экспортных рынков, а также уже позитивно влияет на рублевый эквивалент валютной выручки. За счет девальвации рубля будет частично компенсировано снижение объемов поставок в натуральном выражении.