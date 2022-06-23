Крупнейший в мире производитель фанеры заявил о недозагрузке до 80%

Крупнейший производитель фанеры — компания «Свеза» из «Севергрупп» Алексея Мордашова — недозагружен из-за невозможности экспортировать продукцию. Ранее Мордашов говорил, что сотрудников компании пришлось отправить в простой

Анатолий Фришман (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Производственные мощности мирового лидера по производству фанеры, компании «Свеза», недозагружены на 60–80%, заявил генеральный директор компании Анатолий Фришман. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации, где обсуждали влияние санкций на состояние лесопромышленного комплекса, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По словам Фришмана, лесопромышленная отрасль остро нуждается в государственной поддержке.

«А фанерное производство — особенно, так как наши предприятия недозагружены на 60–80%. Например, в части снижения или даже отмены проверок по факту вынужденных простоев не по вине работодателей. Наша основная задача — найти новые заказы и восстановить объемы производства, поэтому хотелось бы тратить время на эти задачи, а не на постоянное общение с контролирующими органами», — сказал Фришман.

«Свеза» — крупнейший в мире производитель березовой фанеры, входящий в состав группы компаний «Севергрупп» Алексея Мордашова. Фанера используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, а также мебели. «Свезе» принадлежат поставщик ООО «Свеза-Лес» и семь комбинатов-производителей в Петербурге, Костромской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае. Доля компании на мировом рынке производства фанеры в 2019 году составила около 20%, компания поставляла продукцию более чем в 80 стран.

По его словам, в этой ситуации «было бы логично» снизить тарифы для бизнеса, пошлины и торговые барьеры с дружественными странами, а также развивать инфраструктурные проекты, создавая новые ниши для производителей, предусмотреть закупки стройматериалов в госрезерв.

Также Фришман предложил продлить сроки реализации приоритетных инвестиционных проектом «минимум на два года», чтобы задействованные в их реализации компании смогли пересмотреть финансовые модели, успели переориентироваться на других поставщиков оборудования, а также найти новые рынки сбыта. Согласно подсчетам «Свезы», на российских фанерных комбинатах трудятся более 30 тыс. человек.

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Ранее о том, что экспорт «Свезы» резко снизился из-за западных санкций, говорил Алексей Мордашов, в группу компаний которого входит в том числе «Свеза». По его словам, компания также столкнулась с многочисленными проверками в связи с отправкой сотрудников на простой. «У нас 80% продукции шло на экспорт. Мы вынуждены отправлять людей в простой с оплатой двух третей [от зарплаты]. К нам прокуратура прислала 15 запросов с начала года», — рассказал Мордашов на Петербургской международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, директора компании вынуждены были как бороться с «очень острыми» производственными проблемами, так и давать объяснения прокуратуре.

В компании тогда пояснили, что для восстановления отгрузок «Свеза» активно занимается поиском новых рынков сбыта и выстраиванием новых логистических цепочек, однако на это требуется время.

В заключительный день ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил отменить большинство плановых проверок для бизнеса. По его словам, проверять надо предприятия, нарушения в работе которого способны причинить ущерб экологии или здоровью людей.