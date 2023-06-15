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Segezha договорилась с FESCO о перевозке грузов в контейнерах в Азию

FESCO будет возить грузы Segezha Group в контейнерах по России и на экспорт
Segezha Group договорилась с FESCO о мультимодальных контейнерных перевозках лесных грузов во внутрироссийских направлениях и на экспорт. Из-за западных санкций компании пришлось перенаправить поставки из Европы в Азию
FESCO FESH ₽63,86 -1,68% Купить
«Сегежа» SGZH ₽5,46 +1,37% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Лесопромышленный холдинг Segezha Group на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорился о сотрудничестве с транспортной группой FESCO об организации мультимодальных контейнерных перевозок в импортных, экспортных и внутрироссийских направлениях. Соглашение охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов в страны Юго-Восточной Азии, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай.

«Наш бизнес опирается одновременно на внутрироссийский и зарубежные рынки <...>, поэтому нам важна надежная логистика как внутри России, так и в направлении зарубежных дружественных стран», — заявил президент Segezha Михаил Шамолин.

Из-за санкций Евросоюза, который с прошлого июля запретил поставки российской древесины, Segezha Group пришлось перенаправить свой экспорт. В итоге из-за «структурной трансформации рынков сбыта» в первом квартале текущего года выручка компании снизилась на 42%, до 18,7 млрд руб., OIBDA — на 91%, до 1,1 млрд руб., а рентабельность упала с 37 до 6%.

Соглашение с FESCO предусматривает разработку «эффективных логистических решений», а также взаимодействие в рамках поставок по Северному морскому пути и международному транспортному коридору «Север — Юг». Развитие новых логистических схем ведет к росту доли мультимодальных перевозок, отметил Шамолин. Он сообщил РБК, что наиболее приоритетный рынок для компании — Индия, но из-за высоких транспортных расходов на нем зарабатывать пока не удается. «Индия — огромный рынок. Вопрос состоит в том, можно ли это сделать экономически эффективно. Логистика дорогая. [Транспортировать] один кубометр пиломатериалов до Индии — $230, цена на конечном рынке — $250, поэтому заработать невозможно», — сказал он.

Совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов отметил, что партнеры намерены «обеспечить повышение эффективности логистических процессов и продвижение совместных транспортных продуктов на зарубежных рынках». Он рассказал РБК, что Segezha Group получит приоритет в транспортировке грузов и FESCO будет учитывать ее интересы при реализации своей инвестпрограммы. В частности, «усилия по развитию погранпереходов на Дальнем Востоке также рассчитаны исходя из нужд и потребностей группы Segezha», сказал он. Стратегия FESCO, утвержденная в 2021 году, предполагает инвестиции в расширение сети сухих терминалов (около $70 млн) и портовых мощностей во Владивостоке — на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

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Теги
Компании
Мария Бородаевская
пиломатериалы грузоперевозки экспорт Индия ПМЭФ
ГРУППА КОМПАНИЙ СЕГЕЖА FESCO-LTD
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