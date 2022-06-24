Производители биотоплива из опилок предупредили о резком падении продаж

Продажи биотоплива из древесных гранул сократятся на 80% из-за европейских санкций, предупреждают участники рынка. Власти намерены перевести на пеллеты котельные и развивать внутренний рынок, но этих мер может не хватить

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

С июля ожидается спад экспортных продаж пеллет (биотопливо из древесных опилок, спрессованных в гранулы) на 80%, до 30–40 тыс. т в месяц. Об этом РБК заявила исполнительный директор Русского пеллетного союза Екатерина Михайлова. В этот союз входит 34 компании, на которые приходится 50% объема производства пеллет в России.

По данным подразделения Рослесхоза «Рослесинфорга», ежегодно в России выпускается 2,6–2,8 млн таких топливных гранул. Из них в 2021 году было экспортировано 2,4 млн т на €504 млн, преимущественно в Европу. В прошлом году Россия занимала пятое место в мире по производству пеллет, говорит гендиректор аналитического агентства «Центр системных решений» Денис Кондратьев. Пеллеты используются на энергоустановках и в котельных в качестве альтернативы мазуту, углю и природному газу.

Но 10 июля истекает срок разрешения на ввоз российской продукции из древесины в Европу по старым контрактам. Это предусмотрено условиями пятого пакета антироссийских санкций, который ЕС принял в апреле в ответ на начало спецоперации на Украине.

Кто производит пеллеты в России Производство пеллет сопровождает первичную переработку дерева на предприятиях лесного комплекса. Опилки, получившиеся в процессе производства, измельчают, сушат и прессуют в гранулы. Лидерами по выпуску древесных гранул в России в 2021 году стали Segezha Group (входит в АФК «Система») — 360 тыс. т, Устьянский лесопромышленный комбинат (УЛК) Владимира Буторина — 300 тыс. т, «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») — 160 тыс. т, «ДоК Енисей» — 120 тыс. т, «НьюФорестПро» и «Лесресурс — Русфорест» — каждая по 100–110 тыс. т. Всего в России, по данным «Рослесинфорга», работает около 60 предприятий, каждое из которых производит более 1 тыс. т пеллет в год. РБК направил запросы в пресс-службы Segezha Group, УЛК, «Лесозавод 25», «ДоК Енисей», «НьюФорестПро», «Лесресурс — Русфорест».

Насколько уже снизился экспорт

В первом квартале 2022-го производство пеллет в России выросло год к году на 11,5%, отмечает представитель «Рослесинфорга». Но в отдельно взятом апреле 2022-го оно сократилось на 5,2%, а экспорт — на 4% и продолжает снижаться, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Многие предприятия остановили выпуск биотоплива из-за невозможности экспортировать товар, сказала директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова, выступая на круглом столе в Совете Федерации в среду, 22 июня.

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Оба пеллетных цеха архангельской компании «Регион-Лес» (92 тыс. т в год) прекратили выпуск топливных гранул в апреле-мае, говорит ее гендиректор Дмитрий Гвоздев. По его словам, у компании приостановили действие международных сертификатов на выпуск продукции, которые входили в условия поставок.

Компания «Свирь пеллетс» (24 тыс. т в год), работающая в Ленинградской области, остановила экспорт в ЕС в апреле, рассказывает ее коммерческий директор Александр Горшков. До этого компания отправляла в Европу 100% производимого биотоплива, около 2 тыс. т в месяц. Сейчас она поставляет на внутренний рынок только четверть этого объема — 500 т. А карельская ФРП (12 тыс. т в год) продолжает отгрузки европейским заказчикам, утверждает гендиректор предприятия Дмитрий Стацевич. Но он затруднился уточнить, каким образом продолжатся поставки после 10 июля.

Куда поставлялись пеллеты

По данным «Рослесинфорга», доля российских пеллет на рынках ЕС достигала 10%. Крупнейшими потребителями были Дания (958 тыс. т) и Бельгия (381 тыс. т). Они продавались также в страны Балтии, Скандинавии и Южную Корею.

Европейские власти считают пеллеты возобновляемым источником энергии, они используются для выполнения обязательств по сокращению выбросов углекислого газа (СO 2 ) в атмосферу, напоминает Михайлова. В ЕС древесные гранулы закупали крупные энергокомпании — немецкие RWE и Uniper, британская Drax, французская Engie и датская Orsted.

Каковы последствия сокращения экспорта

Из-за резкого снижения экспорта многие предприятия будут вынуждены остановить производство, считает Горшков. Ежегодно в России образуется 12–15 млн куб. м опилок, из которых делают пеллеты, говорит Михайлова. «Если производство биотоплива остановится, то в наших лесах останется лежать на площади 2 тыс. га гора опилок высотой три метра», — предупреждает она. В этом случае, по ее словам, вырастут риски возникновения лесных пожаров. С этим согласны в пресс-службе «Рослесинфорга».

Из-за сокращения экспорта могут снизиться и цены на пеллеты на внутреннем рынке, добавляет Горшков. «Избыток продукции окажется на внутреннем рынке, мы придем к ситуации, которая наблюдается с пиломатериалами», — говорит он. По данным «Центра системных решений», средняя стоимость продажи древесных гранул на экспорт в январе—марте составляла более $103 за тонну, внутри страны — $61,3. С тех пора она не менялась. Цены на пиломатериалы весной 2022 года упали до уровня прошлого года, заявила Хмырова 22 июня. Цена в розничных сетях на хвойные доски снизилась на 35%, с 57 тыс. до 37 тыс. руб. за 1 куб. м.

Какие меры поддержки обсуждаются

По оценке «Рослесинфорга», спрос на пеллеты в России составляет от 200 тыс. до 600 тыс. т в год, или не более 23% от производства. Их используют в коммунальном хозяйстве, на производствах в лесном комплексе и в частных домах — для отопления. По мнению представителя ведомства, внутренний рынок обладает значительным потенциалом роста.

Сейчас правительство обсуждает возможность перевода около 30% котельных с угля и мазута на пеллеты, а также добавления до 5% топливных гранул для сжигания в угольных ТЭЦ, говорит Михайлова. Это подтвердил РБК источник в одном из профильных ведомств. По его словам, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать такой вопрос Минпромторгу, Минприроды, Минстрою и Минэнерго. РБК направил запросы в пресс-службы этих министерств и представителю Абрамченко.

Власти Красноярского края уже рассматривают вопрос о продаже топливных гранул с дисконтом муниципальным котельным, утверждает представитель «Рослесинфорга». Увеличить использование биотоплива в коммунальной энергетике собираются и в Архангельской области, сказал глава министерства природных ресурсов и лесной промышленности региона Иван Шаталин, выступая на круглом столе в Совете Федерации 22 июня. В Северо-Западном федеральном округе также хотят поставлять пеллеты на юг страны со скидкой при условии самовывоза, добавляют в пресс-службе «Рослесинфорга». РБК направил запрос в администрацию Красноярского края и властям северо-западных регионов — Коми, Карелии и Ленинградской области.

Но перевод котельных с угля на пеллеты может занять месяцы, а согласование — годы, предупреждает Михайлова.

Что просят компании

Участники рынка предлагают несколько мер поддержки.

Восстановить сбыт топливных гранул в прежнем объеме поможет создание при поддержке правительства логистических центров для транспортировки гранул, считает Горшков. Производители биотоплива будут пытаться увеличивать поставки на азиатские рынки, говорит Михайлова. Но вряд ли таким образом получится заместить объемы европейского экспорта. По данным «Рослесинфорга», за январь—апрель 2022 года в Китай и Южную Корею уже было поставлено более 310 тыс. т пеллет из Красноярского края.

Необходима кампания по популяризации использования пеллет при отоплении частных домов, полагает Михайлова. В рамках программ поддержки незащищенных слоев населения можно поставлять биотопливо вместо угля и дров, добавляет она. Пеллетами можно топить любую печь, и это гораздо эффективнее дров или угля, подтверждают в пресс-службе «Рослесинфорга».

Правительство выделяет субсидии системообразующим предприятиям, в список которых входят производители топливных гранул, для поддержания работы, напоминают в Минпромторге. Из бюджета также компенсируются затраты на транспортировку экспортных грузов, подчеркнули там, не уточнив сумму компенсации.