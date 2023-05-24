Глава Segezha Group раскрыл цену продажи заводов в Европе

Segezha Group продала семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе, примерно за €100 млн, рассказал ее глава Михаил Шамолин. Теперь ее бывшая «дочка» должна погасить долг на эту сумму перед Сегежским ЦБК

Михаил Шамолин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сумма сделки по продаже Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе, составила около €100 млн, рассказал президент Segezha Group Михаил Шамолин на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Сделка была совершена примерно за $1 (в евро), но с долгом в €100 млн, который остался у Segezha Packaging перед Сегежским ЦБК. То есть можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его оценке в состоянии до [введения антироссийских] санкций», — сообщил он.

Заводы Segezha Packaging, которые вошли в состав группы в 2014 году, находятся в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии, их общая мощность составляет около 700 млн бумажных мешков в год, или около 50% аналогичного производства Segezha Group. Группа объявила о продаже европейского бизнеса в конце марта, но сумма сделки и другие детали тогда не раскрывались.

По словам Шамолина, продажа заводов в Европе была практически единственным вариантом сохранения этого бизнеса в рабочем состоянии. Из-за того, что Segezha Packaging принадлежала российской компании, с июля 2022 года поставки сырья на ее заводы стали невозможны, пояснил он: Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого санкционного пакета. К тому же компания не могла приобрести сырье на европейском рынке и у нее отказывались покупать готовую продукцию — мешки и другую бумажную упаковку — из-за ее связи с российской группой, добавил топ-менеджер.

Segezha Group рассматривала эти заводы в первую очередь как канал продаж своей бумаги на европейском рынке, а не источник прибыли. Она оценивала вклад Segezha Packaging в показатель OIBDA (доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) всей группы в €5–7 млн (433–606 млн руб. по текущему курсу) в год, или около 1%. При этом расходы на поддержание операционной деятельности европейских заводов составляли около 2 млрд руб. в год, сказал глава компании.

Однако группа не сразу сможет получит €100 млн, которые ее бывшая «дочка» должна Сегежскому ЦБК. «Долг краткосрочный, но мы понимаем, что единомоментно компания не может нам его вернуть с учетом нулевой OIBDA, поэтому я бы не ожидал скорого возврата средств», — сказал вице-президент по финансам и инвестициям Segezha Group Владимир Травков, отвечая на вопрос РБК. По мере нормализации бизнеса Segezha Packaging будет определен график погашения и она сможет вернуть этот долг, пояснил он.

Выручка Segezha Group в первом квартале 2023 года снизилась на 42%, до 18,7 млрд руб., OIBDA — на 91%, до 1,1 млрд руб. В итоге рентабельность компании упала с 37 до 6%. Основные причины — «структурная трансформация рынков сбыта» (компании пришлось полностью перенаправить экспорт, который до введения санкций против России был ориентирован на Европу), снижение цен на продукцию, а также укрепление курса рубля (на 15% к доллару и на 22% — к юаню), говорится в ее отчете. На 31 марта 2023 года общий долг группы снизился лишь на 1%, до 123,2 млрд руб., соотношение чистого долга к OIBDA выросло с 2,6х до 7,9х в связи с сокращением расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев.