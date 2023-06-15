Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта

Российскому бизнесу в случае отказа от экспорта грозит застой, заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он считает, что поставки на западные рынки можно заменить на Китай, Ближний Восток, Африку и Южную Америку

Алексей Мордашов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Российским компаниям необходим экспорт, без него их ждет прозябание, заявил крупнейший совладелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов 15 июня на сессии Петербургского международного экономического форума.

Миллиардер считает, Россия не должна отказываться от экспортных возможностей, так как экспорт и импорт всегда были серьезным источником роста экономики. Вместо закрытых западных рынков компании могут рассматривать как экспортные Китай, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку. «Мы видим там серьезную поддержку», — отметил предприниматель.

Владелец «Северстали» сказал, что 2022 год, когда Запад ввел санкции после начала спецоперации России на Украине, был очень сложным для российских компаний, в том числе для «Севергрупп» (в нее входит «Северсталь» и другие активы Мордашова). А российский экспорт, несмотря на все трудности, вырос почти на 20%, до $600 млрд. «Мы видим, что рост экспорта в стоимостном выражении товаров топливно-энергетического комплекса, сельхозпродукции, производства удобрений компенсировал то падение, которое продемонстрировали секторы, в которых в том числе мы работаем», — отметил он. Экспорт металлургии снизился на 15%, а лесной сектор (в октябре 2022 года Мордашов передал менеджменту 51% одного из крупнейших в мире производителей фанеры «Свеза», оставшись ее миноритарным акционером) — почти на 70%.

Бизнесмен напомнил, что мощности многих отраслей российской экономики превышают внутреннее потребление: «Та же сталь производится в объеме 70 млн т, но только примерно 40 млн т потребляется внутри страны. И понятно, что никакими мерами невозможно этот внутренний разрыв ликвидировать. Нам нужен экспорт, без него мы просто обречены на прозябание».

Рост торговли всегда был драйвером развития экономик многих стран, поэтому у российских компаний есть амбиции оставаться глобальными игроками, считает Мордашов, который попал под европейские санкции сразу после начала спецоперации на Украине. «Да, для нас закрылись некоторые традиционные рынки — западные страны, которые для нас были, наверное, ключевым экспортным рынком. Но есть и другое направление: Восточная Азия, Китай прежде всего, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. И мы видим там серьезную поддержку, базирующуюся на коммерческом интересе», — подчеркнул он. Совладелец «Северстали» считает, что это создает для компаний из России хорошие шансы «сохранить свое место под солнцем в международном разделении труда и остаться серьезными экспортерами».

Мордашов считает, что важно развивать отношения с государствами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Африкой и странами Персидского залива. Нужно также использовать потенциал, заложенный в таких организациях, как ШОС, БРИКС и АСЕАН. В мае «Северсталь», также попавшая под западные санкции, заявила о планах удвоить в 2023 году поставки на рынки Центральной Азии и Закавказья, доведя их до 1 млн т.

В 2022 году доля экспорта в продажах компании сократилась вдвое, с 30–40% до 20% от производства, признал ее гендиректор Александр Шевелев. В конце 2022 года Мордашов оценил убытки «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в Европе примерно в $400 млн. В прошлом году группа снизила производство стали на 8%, до 10,7 млн т, продажи металлопродукции — на 2%, до 10,9 млн т. Реализация железной руды снизилась на 46%, до 2,3 млн т.