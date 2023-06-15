Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 16:09
Песков заявил, что разговор с Путиным помог бы Шольцу «сбросить шоры» Политика, 20:18
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат Пресс-релиз, 20:16
Пашинян назвал неактуальным герб Армении с Араратом Политика, 20:13
Сбербанк разделит номера СМС-оповещений для бизнеса и физлиц Финансы, 20:02
Белоусов назвал комфортным курсом доллар по 80-90 руб. Финансы, 20:00
При поддержке Газпромбанка запустят пилотный климатический проект Пресс-релиз, 19:49
Суд приговорил к пожизненному вора в законе и лидера «банды Пичугина» Общество, 19:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Аэрофлот» заключил соглашения с «1С» и ФПК и запустил почтовую марку Новая экономика, 19:38
Мужчина забрался на опоры Крымского моста в Москве Общество, 19:38
Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиян Пресс-релиз, 19:37
СИЗО «Кресты» в Петербурге могут превратить в общественно-деловой кластер Недвижимость, 19:34
Адам Смит и Корней Чуковский: плейлист ПМЭФ от министров и бизнесменов Экономика, 19:34
Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта Бизнес, 19:32
Орешкин, Эрнст и Греф обсудили на ПМЭФ икру и оливковое масло Общество, 19:32
ПМЭФ-2023 ,  
0 

Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта

Мордашов: без экспорта российские компании «обречены на прозябание»
Российскому бизнесу в случае отказа от экспорта грозит застой, заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Он считает, что поставки на западные рынки можно заменить на Китай, Ближний Восток, Африку и Южную Америку
«Северсталь» CHMF ₽1 071 +2,1% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Российским компаниям необходим экспорт, без него их ждет прозябание, заявил крупнейший совладелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов 15 июня на сессии Петербургского международного экономического форума.

Миллиардер считает, Россия не должна отказываться от экспортных возможностей, так как экспорт и импорт всегда были серьезным источником роста экономики. Вместо закрытых западных рынков компании могут рассматривать как экспортные Китай, Ближний Восток, Африку, Латинскую Америку. «Мы видим там серьезную поддержку», — отметил предприниматель.

Владелец «Северстали» сказал, что 2022 год, когда Запад ввел санкции после начала спецоперации России на Украине, был очень сложным для российских компаний, в том числе для «Севергрупп» (в нее входит «Северсталь» и другие активы Мордашова). А российский экспорт, несмотря на все трудности, вырос почти на 20%, до $600 млрд. «Мы видим, что рост экспорта в стоимостном выражении товаров топливно-энергетического комплекса, сельхозпродукции, производства удобрений компенсировал то падение, которое продемонстрировали секторы, в которых в том числе мы работаем», — отметил он. Экспорт металлургии снизился на 15%, а лесной сектор (в октябре 2022 года Мордашов передал менеджменту 51% одного из крупнейших в мире производителей фанеры «Свеза», оставшись ее миноритарным акционером) — почти на 70%.

Бизнесмен напомнил, что мощности многих отраслей российской экономики превышают внутреннее потребление: «Та же сталь производится в объеме 70 млн т, но только примерно 40 млн т потребляется внутри страны. И понятно, что никакими мерами невозможно этот внутренний разрыв ликвидировать. Нам нужен экспорт, без него мы просто обречены на прозябание».

Рост торговли всегда был драйвером развития экономик многих стран, поэтому у российских компаний есть амбиции оставаться глобальными игроками, считает Мордашов, который попал под европейские санкции сразу после начала спецоперации на Украине. «Да, для нас закрылись некоторые традиционные рынки — западные страны, которые для нас были, наверное, ключевым экспортным рынком. Но есть и другое направление: Восточная Азия, Китай прежде всего, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. И мы видим там серьезную поддержку, базирующуюся на коммерческом интересе», — подчеркнул он. Совладелец «Северстали» считает, что это создает для компаний из России хорошие шансы «сохранить свое место под солнцем в международном разделении труда и остаться серьезными экспортерами».

Мордашов считает, что важно развивать отношения с государствами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, Африкой и странами Персидского залива. Нужно также использовать потенциал, заложенный в таких организациях, как ШОС, БРИКС и АСЕАН. В мае «Северсталь», также попавшая под западные санкции, заявила о планах удвоить в 2023 году поставки на рынки Центральной Азии и Закавказья, доведя их до 1 млн т.

Читайте на РБК Pro
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания

В 2022 году доля экспорта в продажах компании сократилась вдвое, с 30–40% до 20% от производства, признал ее гендиректор Александр Шевелев. В конце 2022 года Мордашов оценил убытки «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в Европе примерно в $400 млн. В прошлом году группа снизила производство стали на 8%, до 10,7 млн т, продажи металлопродукции — на 2%, до 10,9 млн т. Реализация железной руды снизилась на 46%, до 2,3 млн т.

Авторы
Теги
Любовь Мартынова
Алексей Мордашов Северсталь экспорт
Материалы по теме
«Северсталь» продала единственный актив в ЕС
Бизнес
«Северсталь» заявила о планах удвоить продажи в СНГ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter