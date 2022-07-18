Bloomberg узнал о плане Apple сократить найм сотрудников

Apple намерена проявить осторожность и замедлить финансирование и найм сотрудников в некоторые отделы. Ранее в корпорации сообщали о сложностях в связи с коронавирусными ограничениям в Китае и остановками производства

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Американская корпорация Apple в следующем году замедлит найм сотрудников и финансирование ряда отделов, чтобы справиться с возможным экономическим спадом, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ежегодно Apple выделяет средства каждому крупному подразделению на расходы для исследований, разработок, ресурсы и найм сотрудников, в 2023 году ряд команд получат бюджет ниже ожидаемого. Кроме того, в некоторых подразделениях корпорации не будет увеличено число сотрудников. В некоторых подразделениях позиции уволившихся сотрудников не будут замещены.

Компания намерена быть «более осторожной во времена неопределенности», пишет агентство, указывая, что ряд отделов при этом новая политика не коснется. В частности, в 2023 году Apple планирует «агрессивный график» запуска продуктов, одним из которых станет гарнитура смешанной реальности — это будет первой крупной категорией товара из числа новых с 2015 года, указывает Bloomberg. В 2015 году Apple представила Apple Watch.

Глава Apple Тим Кук сообщил Bloomberg, что корпорация «видит инфляцию», она влияет на показатели валовой прибыли и операционных расходов. По его словам, сказывается также негативное влияние пандемии коронавируса и подорожание транспортных расходов.

После сообщений о планах компании сократить финансирование и найм сотрудников ее акции упали на 2% до $147,2, с начала года падение составило 17%. Как отмечает Bloomberg, акции других технологических компаний также снизились 17 июля после публикации этих данных.

Apple столкнулась с проблемами в цепочках поставок, в том числе — остановка производства в Китае в последние месяцы из-за коронавирусных ограничений. В апреле корпорация сообщила, что эти ограничения обойдутся ей в $4 — 8 млрд. Apple подчеркнула, что оказался нарушенным «широкий спектр деловой активности» в этом регионе, передавал Business Standart. «Сбои, связанные с COVID, также оказывают определенное влияние на потребительский спрос в Китае», — отмечал тогда финансовый директор Apple Лука Маэстри.

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К началу июня темпы найма новых сотрудников замедлила Microsoft, об этом сообщал Business Insider со ссылкой на внутреннюю рассылку корпорации и информированного источника. Собеседник издания отметил, что Microsoft исследует соответствие «нужных ресурсов нужным возможностям». По его словам найм новых сотрудников продолжится, однако руководство будет пристальнее следить, «куда направляются эти ресурсы».

Тогда же миллиардер Илон Маск поручил прекратить найм сотрудников в Tesla и заявил, что компанию должны покинуть 10% сотрудников. В письме к руководству Tesla он заявил об «очень плохих предчувствиях насчет мировой экономики».

По данным CNBC, Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) сократит набор новых сотрудников на высшие и средние позиции из-за финансовых проблем и других трудностей, связанных с международной ситуацией и изменениями в политике конфиденциальности Apple.