Business Insider узнал о сокращении в Microsoft найма сотрудников

Компания сократит найм сотрудников, но при этом повысит оплату труда действующих работников. Ранее замедлить темпы набора новых сотрудников решила Meta*, а Tesla вовсе прекратит найм

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Компания Microsoft замедлила темпы найма новых сотрудников, это, в частности, коснулось нового подразделения по кибербезопасности, которое возглавляет бывший исполнительный директор Amazon Чарли Белл, сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю рассылку компании и источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным электронного письма, в подразделении, которым управляет Чарли Белл, открытая численность персонала в будущем финансовом году (начнется в июле) составит 200 человек. При этом, указал источник Business Insider, Белл планировал, что в его подразделении в 2023 финансовом году будут работать 4 тыс. человек. Тем не менее, добавил источник, запланирован набор более чем 1 тыс. новых сотрудников.

«По мере того, как Microsoft готовится к новому финансовому году, компания следит за тем, чтобы нужные ресурсы соответствовали нужным возможностям. Microsoft продолжит увеличивать численность персонала в предстоящем году и уделит дополнительное внимание тому, куда направляются эти ресурсы», — сказал собеседник издания.

Business Insider отмечает, что информация о сокращении найма появилась на фоне того, что Microsoft планирует повысить зарплату сотрудникам, увеличив их ежегодное вознаграждение по результатам работы минимум на 20-25%. На такой шаг компания решила пойти, чтобы снизить уровень недовольства работников и предотвратить их отток к конкурентам, например, Amazon.

Другие IT-компании также решили снизить уровень найма сотрудников. Телеканал CNBC сообщал, что Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) сократит набор новых работников на средние и высшие позиции, поскольку испытывает финансовые трудности (падение выручки) и другие проблемы, которые связаны с международной ситуацией и изменениями в политике конфиденциальности Apple.

Компания Tesla, как распорядился ее основатель Илон Маск, тоже прекратит найм новых сотрудников, а численность нынешнего персонала сократит на 10%. Маск объяснил это тем, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики», сообщало агентство Reuters.