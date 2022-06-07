Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете Бизнес, 00:47
Захарова назвала «кровожадной» премьера Эстонии за позицию по Украине Политика, 00:42
Business Insider узнал о сокращении в Microsoft найма сотрудников Бизнес, 00:08
Почти 40% квартир нуждаются в ремонте после выезда арендаторов Недвижимость, 00:02
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов Экономика, 00:00
Джонсон назвал «решающими» для страны итоги голосования о вотуме доверия Политика, 06 июн, 23:57
Хорватия в 150-м матче Модрича впервые за 11 лет не проиграла Франции Спорт, 06 июн, 23:40
США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран Политика, 06 июн, 23:39
Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго Политика, 06 июн, 23:36
В Запорожской области откроют центры выдачи российских паспортов Общество, 06 июн, 23:16
Информацию о переходе Бердыева в ФК «Сочи» назвали слухами Спорт, 06 июн, 23:12
Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов Политика, 06 июн, 23:06
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 06 июн, 23:00
США усомнились в решении проблемы с зерном после визита Лаврова в Турцию Политика, 06 июн, 22:38
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

Business Insider узнал о сокращении в Microsoft найма сотрудников

Компания сократит найм сотрудников, но при этом повысит оплату труда действующих работников. Ранее замедлить темпы набора новых сотрудников решила Meta*, а Tesla вовсе прекратит найм
Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency
Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency

Компания Microsoft замедлила темпы найма новых сотрудников, это, в частности, коснулось нового подразделения по кибербезопасности, которое возглавляет бывший исполнительный директор Amazon Чарли Белл, сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю рассылку компании и источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным электронного письма, в подразделении, которым управляет Чарли Белл, открытая численность персонала в будущем финансовом году (начнется в июле) составит 200 человек. При этом, указал источник Business Insider, Белл планировал, что в его подразделении в 2023 финансовом году будут работать 4 тыс. человек. Тем не менее, добавил источник, запланирован набор более чем 1 тыс. новых сотрудников.

«По мере того, как Microsoft готовится к новому финансовому году, компания следит за тем, чтобы нужные ресурсы соответствовали нужным возможностям. Microsoft продолжит увеличивать численность персонала в предстоящем году и уделит дополнительное внимание тому, куда направляются эти ресурсы», — сказал собеседник издания.

Business Insider отмечает, что информация о сокращении найма появилась на фоне того, что Microsoft планирует повысить зарплату сотрудникам, увеличив их ежегодное вознаграждение по результатам работы минимум на 20-25%. На такой шаг компания решила пойти, чтобы снизить уровень недовольства работников и предотвратить их отток к конкурентам, например, Amazon.

«Яндекс» объявил о приостановке найма сотрудников
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

Другие IT-компании также решили снизить уровень найма сотрудников. Телеканал CNBC сообщал, что Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена) сократит набор новых работников на средние и высшие позиции, поскольку испытывает финансовые трудности (падение выручки) и другие проблемы, которые связаны с международной ситуацией и изменениями в политике конфиденциальности Apple.

Компания Tesla, как распорядился ее основатель Илон Маск, тоже прекратит найм новых сотрудников, а численность нынешнего персонала сократит на 10%. Маск объяснил это тем, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики», сообщало агентство Reuters.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо
Статьи
Pro
Российское ПО нужно здесь и сейчас: возможно ли быстрое импортозамещение
Инструкции
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Microsoft найм персонала работа
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Microsoft и SAP отказались приостанавливать всю деятельность в России
Технологии и медиа
Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter