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Бизнес ,  
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Bloomberg узнал о неучете сотен неисправных авиадеталей Boeing

Bloomberg: в Boeing неправильно обращались и не учли сотни дефектных авиадеталей
За последние месяцы на самолетах производства Boeing несколько раз возникали опасные поломки. Как следует из жалобы инспектора Boeing Сэма Мохока, вырезки из которой публикует Bloomberg, корпорация могла скрывать дефектные детали
Фото: Stephen Brashear / Getty Images
Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Концерн Boeing неправильно обращался и не учитывал сотни авиационных деталей с дефектами, некоторые из деталей могли быть установлены на новые самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на жалобу инспектора Boeing Сэма Мохока в Управление по охране труда и здоровья (OSHA) США от 11 июня.

Согласно жалобе, в 2023 году Boeing потерял до 400 дефектных деталей самолета Boeing 737 MAX и удалил записи о многих из них из внутренней системы каталогизации. Так называемые несоответствующие детали — это поврежденные или несоответствующие компоненты, которые должны быть отслежены, утилизированы или отремонтированы с тщательным учетом, чтобы гарантировать, что они не будут использоваться в процессе производства самолетов, отмечает агентство.

Мохок также заявил, что Boeing намеренно скрыл от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США некоторые неправильно хранящиеся крупные компоненты, такие как рули и закрылки, до проведения инспекции на месте.

«Мы постоянно призываем сотрудников сообщать обо всех проблемах, поскольку наш приоритет — обеспечить безопасность наших самолетов и пассажиров», — говорится в ответном заявлении Boeing.

В США начали расследование из-за «голландского шага» Boeing
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

За последние месяцы на самолетах производства Boeing несколько раз возникали опасные поломки. Так, в январе рейсу Boeing 737 MAX, выполнявшему рейс Alaska Airlines, пришлось экстренно приземлиться из-за того, что у него на высоте 5 км отвалилась дверь люка аварийного выхода. После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия.

В марте борт Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской Latam Airlines резко снизился во время полета, а те пассажиры, кто не был пристегнут ремнями безопасности, подлетели к потолку. Как уточняла WSJ со ссылкой на информированные источники, бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, который расположен на спинке кресла пилота, обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. В апреле у Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась крышка двигателя во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера.

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк ранее заявил, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Bloomberg детали самолет жалоба инспектор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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