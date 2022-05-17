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Мантуров отказался считать национализацией передачу завода Renault Москве

Денис Мантуров также подтвердил, что Renault не сможет выкупить обратно завод «Москвич». Для доли французского концерна в АвтоВАЗе такая опция сохранится на шесть лет
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Французская Renault сама согласовала решение передать завод в Москве столичным властям, поэтому назвать произошедшее национализацией нельзя, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — объяснил Мантуров.

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Максим Ликсутов

Он также подтвердил, что Renault, согласно условиям сделки, не может выкупить московский завод, о чем ранее говорили в московском правительстве. Предприятие было передано столице за символическую плату.

Накануне были подписаны соглашения о передаче акций «Renault Россия» городу Москве, а акций АвтоВАЗа — подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В результате столичное правительство получило 100% акций ЗАО «Рено Россия». НАМИ получил 67,69% АвтоВАЗа, которыми владела французская компания, с возможностью обратного выкупа в течение шести лет.

Новые «Москвичи». Какие модели могут появиться под возрожденным брендом
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Фото:Renault

Мэр Сергей Собянин после этого заявил, что на заводе в столице возобновится производство автомобилей под брендом «Москвич». Технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, в перспективе там планируют запустить производство электромобилей. Директором завода назначен замглавы дептранса Дмитрий Пронин. Заммэра, глава дептранса Максим Ликсутов пояснил, что завод сможет выпускать машины для такси и каршеринга.

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Прогнозы

Московский завод Renault был создан на базе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей французского производителя там начался в 1998 году.

Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение об уходе с российского рынка болезненным. При этом в условиях, когда спрогнозировать снятие санкций невозможно, это был лучший выбор для защиты 45 тыс. сотрудников компании в России, пояснил он.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Минпромторг Renault автомобильный завод Москва АвтоВАЗ
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