Мантуров отказался считать национализацией передачу завода Renault Москве
Французская Renault сама согласовала решение передать завод в Москве столичным властям, поэтому назвать произошедшее национализацией нельзя, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — объяснил Мантуров.
Он также подтвердил, что Renault, согласно условиям сделки, не может выкупить московский завод, о чем ранее говорили в московском правительстве. Предприятие было передано столице за символическую плату.
Накануне были подписаны соглашения о передаче акций «Renault Россия» городу Москве, а акций АвтоВАЗа — подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В результате столичное правительство получило 100% акций ЗАО «Рено Россия». НАМИ получил 67,69% АвтоВАЗа, которыми владела французская компания, с возможностью обратного выкупа в течение шести лет.
Мэр Сергей Собянин после этого заявил, что на заводе в столице возобновится производство автомобилей под брендом «Москвич». Технологическим партнером предприятия станет КамАЗ, в перспективе там планируют запустить производство электромобилей. Директором завода назначен замглавы дептранса Дмитрий Пронин. Заммэра, глава дептранса Максим Ликсутов пояснил, что завод сможет выпускать машины для такси и каршеринга.
Московский завод Renault был создан на базе бывшего ОАО «Москвич», выпуск автомобилей французского производителя там начался в 1998 году.
Президент Renault Жан-Доминик Сенар назвал решение об уходе с российского рынка болезненным. При этом в условиях, когда спрогнозировать снятие санкций невозможно, это был лучший выбор для защиты 45 тыс. сотрудников компании в России, пояснил он.