АвтоВАЗ продлил простой из-за отсутствия комплектующих

Простой на АвтоВАЗе продлили до 27 мая. Его ввели из-за дефицита комплектующих

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ продлил простой для части сотрудников еще на неделю, он будет действовать с 23 по 27 мая, сообщается в группе профсоюзной организации предприятия во «ВКонтакте».

Простой вводится в связи с отсутствием комплектующих. Он установлен для работников, которые не задействованы в «неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности АвтоВАЗа, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами». Этим работникам компенсируют две трети средней заработной платы.

На этой неделе АвтоВАЗ находится в простое по той же причине, ранее его вводили на предприятии с 11 по 13 мая. До этого АвтоВАЗ возобновлял производство в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. Из-за «кризиса в поставках электронных компонентов» предприятие перенесло этот отпуск: изначально он был запланирован с конца июля по середину августа.

Кроме того, с 6 июня АвтоВАЗ переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим установят для работников заводов в Ижевске и Тольятти. Он будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.

Французская Renault передала свой контрольный пакет в АвтоВАЗе структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ», а свой московский завод — правительству Москвы. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, сделка предусматривает для Renault возможность выкупить свою долю в течение шести лет.

После ухода Renault с российского рынка завод АвтоВАЗа в Тольятти начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada, а на московском заводе планируется возобновить производство «Москвичей». По словам Мантурова, французский автопроизводитель намерен помочь с поставками комплектующих в Россию из дружественных стран.