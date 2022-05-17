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Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа

Компания Renault будет способствовать поставкам комплектующих в Россию из дружественных стран, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Производитель позволит использовать разработанную совместно с АвтоВАЗом платформу
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Французский автопроизводитель Renault, чьи активы перешли в госсобственность, будет способствовать поставкам в Россию комплектующих из дружественных стран и позволит продолжить выпуск автомобилей на разработанной совместно с АвтоВАЗом платформе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АвтоВАЗа», — сообщил он.

По словам Мантурова, решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным, его приняли с учетом того, что французская компания в настоящее время не может полностью обеспечивать поставку комплектующих и компонентов для загрузки площадок АвтоВАЗа и «Рено Россия».

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

После начала российской операции на Украине Renault приостановила производство на заводе в Москве почти на неделю (с 28 февраля по 5 марта). В компании объяснили это решение перебоями с поставками комплектующих. Спустя месяц компания объявила о приостановке всей деятельности в России.

16 мая Минпромторг сообщил о переходе российских активов Renault в госсобственность. Долю в АвтоВАЗе получил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а завод «Рено Россия» полностью перешел правительству Москвы. При этом в ведомстве указали на возможность обратного выкупа Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в столице, а заммэра Максим Ликсутов сообщил, что там смогут выпускать машины для московского такси и каршеринга.

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Фото:Renault

В самой компании решение о передаче российских активов было сложным и болезненным, однако, по словам главы Renault Жана-Доминика Сенара, это был наилучший выбор для «защиты 45 тыс. сотрудников» в России. Сенар не исключил возобновления деятельности в России. Он также предложил японским Nissan и Mitsubishi вместе выпускать электромобили.

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Теги
Полина Мартынова
Renault Денис Мантуров Минпромторг
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Российские активы Renault перешли в госсобственность
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