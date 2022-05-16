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АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada

По словам директора департамента Минпромторга Дениса Пака, соответствующая договоренность между Renault и АвтоВАЗом уже достигнута
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак в эфире телеканала «Россия 24».

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал Пак.

По его словам, модель Renault Duster будет освоена на производстве АвтоВАЗа в Тольятти.

Второе поколение Renault Duster дебютировало в Европе в 2017 году под брендом входящей в группу Renault румынской Dacia. До России оно добралось лишь в 2021 году.

Для Duster была предложена линейка двигателей, включавшая как карбюраторные атмосферные, так и дизельный мотор, а также турбированный агрегат объемом 1,33 л и мощностью 150 л.с., разработанный совместно с Daimler.

Внедорожник пользуется спросом в России: по данным Ассоциации европейского бизнеса, он занял девятую строчку в топ-25 самых популярных новых легковых и легких коммерческих машин по итогам 2021 года. Всего за год был продан 41 471 экземпляр — почти на четверть больше, чем в 2020 году.

Российские активы Renault перешли в госсобственность
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

23 марта Renault объявила о приостановке деятельности в России на фоне военной операции на Украине. Помимо завода в Москве французской компании принадлежит 68% АвтоВАЗа, оставшиеся 32% — у госкорпорации «Ростех». Россия занимает второе место по продажам автомобилей Renault после Франции. Альянс Renault — Nissan — Mitsubishi (включая АвтоВАЗ) занимает 35,5% российского рынка.

16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна АвтоВАЗ переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранит «Ростех», пояснили в министерстве. Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет, отметили в Минпромторге.

В Renault назвали решение о продаже сложным. «Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тыс. сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем, — сказал гендиректор Renault Group Лука де Мео. Стоимость своих активов в России Renault в пресс-релизе оценил в €2,195 млрд.

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