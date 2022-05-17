Бывший топ-менеджер «Роснано» стал кандидатом на пост главы АвтоВАЗа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 17:52
Патрушев счел Украину предлогом для «необъявленной войны» против России Политика, 17:45
В общежитии колонии № 4 в Пензе произошел пожар Общество, 17:40
В ЦСКА назвали домыслами информацию об отставке Березуцкого Спорт, 17:40
Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро Общество, 17:35
Промоутер заявил, что реванш Альвареса и Бивола обязательно состоится Спорт, 17:31
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке Бизнес, 17:20
РФС обсудил предложение РПЛ изменить ротацию клубов с первой лигой Спорт, 17:15
Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:08
Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов» Политика, 17:07
Госдума одобрила закон о переносе сроков дачной амнистии Недвижимость, 17:06
Закон об ускоренном лишении лицензий УК прошел первое чтение Недвижимость, 17:05
Бизнес ,  
0 

Бывший топ-менеджер «Роснано» стал кандидатом на пост главы АвтоВАЗа

Основным кандидатом на пост главы АвтоВАЗа стал бывший зампред «Роснано» Владимир Аветисян
После продажи доли Renault в АвтоВАЗе завод может возглавить бывший зампред правления «Роснано» Владимир Аветисян. Он является членом бюро центрального совета «Союзмаша России», а до 2020 года входил в совет директоров АвтоВАЗа
Владимир Аветисян
Владимир Аветисян (Фото: bfevita.ru)

Советник по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым запредом «Роснано», рассматривается на пост нового главы АвтоВАЗа. Об этом РБК источник, близкий к акционерам завода. И подтвердил источник в правительстве. По словам второго собеседника, Аветисян — один из возможных кандидатов.

Накануне, 16 мая, стало известно о том, что французская Renault передала контрольный пакет АвтоВАЗа (67,69%) структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ». Еще 32% остаются у госкорпорации «Ростех». «Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», — говорилось в сообщении Минпромторга.

Российские активы Renault перешли в госсобственность
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

После смены контролирующего акционера АвтоВАЗа его нынешний гендиректор, француз Николя Мор, скорей всего, уйдет в отставку, говорят собеседники РБК.

Сам Аветисян, представители АвтоВАЗа и «Ростеха» отказались от комментариев. РБК направил запрос в представителю Минпромторга.



 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«АвтоВАЗ» Renault «Роснано»
Материалы по теме
Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа
Бизнес
АвтоВАЗ наладит производство Renault Duster под брендом Lada
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter