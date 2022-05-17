Бывший топ-менеджер «Роснано» стал кандидатом на пост главы АвтоВАЗа
Советник по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым запредом «Роснано», рассматривается на пост нового главы АвтоВАЗа. Об этом РБК источник, близкий к акционерам завода. И подтвердил источник в правительстве. По словам второго собеседника, Аветисян — один из возможных кандидатов.
Накануне, 16 мая, стало известно о том, что французская Renault передала контрольный пакет АвтоВАЗа (67,69%) структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ». Еще 32% остаются у госкорпорации «Ростех». «Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», — говорилось в сообщении Минпромторга.
После смены контролирующего акционера АвтоВАЗа его нынешний гендиректор, француз Николя Мор, скорей всего, уйдет в отставку, говорят собеседники РБК.
Сам Аветисян, представители АвтоВАЗа и «Ростеха» отказались от комментариев. РБК направил запрос в представителю Минпромторга.