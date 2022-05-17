Бывший топ-менеджер «Роснано» стал кандидатом на пост главы АвтоВАЗа

После продажи доли Renault в АвтоВАЗе завод может возглавить бывший зампред правления «Роснано» Владимир Аветисян. Он является членом бюро центрального совета «Союзмаша России», а до 2020 года входил в совет директоров АвтоВАЗа

Владимир Аветисян (Фото: bfevita.ru)

Советник по особым поручениям первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимир Аветисян, который до февраля 2021 года был первым запредом «Роснано», рассматривается на пост нового главы АвтоВАЗа. Об этом РБК источник, близкий к акционерам завода. И подтвердил источник в правительстве. По словам второго собеседника, Аветисян — один из возможных кандидатов.

Накануне, 16 мая, стало известно о том, что французская Renault передала контрольный пакет АвтоВАЗа (67,69%) структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ». Еще 32% остаются у госкорпорации «Ростех». «Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», — говорилось в сообщении Минпромторга.

После смены контролирующего акционера АвтоВАЗа его нынешний гендиректор, француз Николя Мор, скорей всего, уйдет в отставку, говорят собеседники РБК.

Сам Аветисян, представители АвтоВАЗа и «Ростеха» отказались от комментариев. РБК направил запрос в представителю Минпромторга.





