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Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста в Голландии брендов российской водки

Из-за возобновленного в Нидерландах дела ЮКОСа суд наложил арест на два российских бренда водки — Stolichnaya и Moskovskaya. Экс-акционеры компании грозят, что это «только начало». Россия намерена оспаривать это решение
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Представитель GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл сообщил РБК, что акционеры наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл.

РБК направил запрос в ФКП «Союзплодоимпорт».

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Фото: Алексей Мякишев / Global Look Press

Об аресте брендов по требованию экс-акционеров ЮКОСа сообщило нидерландское издание NRC. «Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало», — цитирует издание слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

Гендиректор АНО «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ, представляет интересы России в деле против бывших акционеров ЮКОСа) Андрей Кондаков сообщил РБК, что ему известно о сообщениях об аресте водочных брендов России. Уведомление о начале исполнительного производства, вероятно, было направлено в МИД. Россия намерена оспаривать эти аресты в стандартном порядке — обжалуется как в целом разрешение на принудительное исполнение арбитражных решений 2014 года, так и аресты конкретных активов. В заявлении в Верховный суд Нидерландов по поводу отмены арбитражных решений, поданном на прошлой неделе, Россия обозначила намерение ходатайствовать о приостановке процедур обращения взыскания на ее госимущество, отметил Кондаков. При этом, по его словам, до этого арестов российских активов по делу ЮКОСа в Нидерландах не было, хотя они были в Бельгии и Франции.

18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд. 15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах. Бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин заявлял РБК, что признанные потерпевшими от действий российских властей будут «использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом».

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Арбитражный трибунал в Гааге

Права на бренд Stolichnaya и Moskovskaya за Россией нидерландский суд окончательно закрепил только несколько месяцев назад. В январе Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права России на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Тем самым был завершен 15-летний спор за эти бренды в странах Бенилюкс между Россией и бизнесменом Юрием Шефлером, владельцем SPI Group. Россия утверждала, что в 1990-х эти марки были незаконно приватизированы. В конце 1990-х бизнесмен Юрий Шефлер заплатил за 43 известных бренда, включая Stolichnaya и Moskovskaya, всего $300 тыс. Позднее Счетная палата оценила стоимость марок на момент их покупки не менее чем в $400 млн. К 2015-му стоимость только Stolichnaya и Moskovskaya достигала, по экспертным оценкам, уже $2 млрд.

Cпор за права на водочные марки продолжается в судах Австралии, США и Австрии (например, австрийские суды уже дважды становились на сторону России). Представитель GML не ответил на вопрос, планируют ли бывшие акционеры добиваться арестов водочных марок в каких-то других юрисдикциях.

Право России на бренды российский Верховный суд утвердил в 2001 году. В 2002 году был создан «Союзплодоимпорт», который и занялся судебным разбирательством с SPI Group в других странах.

Авторы: Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев
Теги: ЮКОС, водка, бренды, дело ЮКОСа, Союзплодимпорт, Юрий Шефлер, Нидерланды ..., Голландия
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