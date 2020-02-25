Гаагский арест: почему Россия не сможет победить акционеров ЮКОСа в суде

Решение Апелляционного суда в Гааге стало окончательным в споре российского государства с бывшими владельцами ЮКОСа. Один из акционеров нефтяной компании уже заявил о возобновлении кампании по аресту имущества России за рубежом

Фото: Алексей Мякишев / Global Look Press

Стойкое ощущение дежавю сопровождало прочтение почти 90 страниц текста решения Апелляционного суда Гааги. Уже третий суд разбирал все те же доводы Российской Федерации: нарушено правило «чистых рук» (акционеры ЮКОСа приобрели компанию с нарушением закона), Россия не ратифицировала Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на котором был основан иск; не давала согласия на разрешение спора в арбитраже; спор является неарбитрабельным; иностранные инвесторы, чьи права якобы нарушило российское государство, на самом деле не являются иностранными, и т.д.

Однако вывод суда был категоричен: он поддержал решение Международного арбитража от 18 июля 2014 года, в 2016 году отмененное государственным судом Гааги, которое обязывало Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в $50 млрд.

Не вовремя вышли

Апелляционный суд поставил точку в вопросе временного применения Россией подписанных ею международных договоров. ДЭХ был подписан Россией 17 декабря 1994 года. Венская конвенция 1969 года о праве международных договоров (ВКМД) требует от нежелающего становиться участником договора государства уведомить иных его участников. Однако Россия окончательно вышла из договора уже после первого дела ЮКОСа — 19 октября 2009-го, когда депозитарий договора получил соответствующее уведомление из Москвы. Другим сторонам ДЭХ Россия такого уведомления до 2009 года не направляла. Кроме того, временное применение международного договора прямо допускает статья 23-я российского федерального закона № 101-ФЗ. Еще во время рассмотрения дела в Гаагском арбитраже эксперт акционеров ЮКОСа приводил список из 45 временно применяемых Россией международных договоров, например соглашения Бейкера — Шеварднадзе 1990 года о линии разграничения морских пространств.

Вывод суда: если государство не ратифицировало подписанный международный договор, однако не делает ничего для отзыва подписи под ним, такой договор считается временно применяемым. Основаниями правомерного отказа от временного применения могли бы быть противоречие Конституции, законодательству и иным нормативным актам государства. Однако всего этого апелляционный суд не усмотрел, а ст. 27 Венской конвенции не позволяет государствам ссылаться на положения внутреннего права для оправдания невыполнения международного договора.