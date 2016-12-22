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Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде
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Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде
Бизнес, 21:29
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Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде
Суд в Австрии во второй раз рассмотрел требования России признать ее правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya — и в этот раз встал на сторону Москвы. Спор за бренды с компанией Юрия Шефлера длится с начала 2000-х
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Апелляционный суд австрийского города Линца подтвердил права России на бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya на территории этой страны. Об этом сообщило федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт», распоряжающееся товарными знаками от имени государства.

Суд запретил компании Spirits International B.V. (Spirits), входящей в группу SPI, использовать эти товарные знаки. Компания также должна возместить ущерб, который российская сторона понесла из-за незаконного использования этих брендов. «Союзплодоимпорт» отмечает, что австрийский рынок является вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.

Кроме того, по решению суда, которое вступает в силу немедленно, у компании Spirits нет права подать жалобу в Верховный суд Австрии.

Это было уже повторное рассмотрение дела в Апелляционном суде Линца.

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Товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya оказались в распоряжении SPI Group в 1997 году. В 2001 году Россия признала сделку незаконной, и спустя два года начался судебный спор «Союзплодоимпорта» и Spirits International за эти бренды. Дело об использовании данных товарных знаков в странах Европы рассматривали несколько инстанций, в том числе Окружной суд Роттердама (суд по месту регистрации юридических лиц), Апелляционный суд Гааги и Верховный суд Нидерландов. В 2015 году суд в Роттердаме постановил, что компания Spirits International должна прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya и возместить «Союзплодоимпорту» убытки. В феврале текущего года суд Линца отказался признать решения голландских судов, однако Верховный суд Австрии вернул дело на новое рассмотрение.

Россия оспаривала использование брендов еще примерно в 20 странах, в том числе в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

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Группа SPI принадлежит предпринимателю Юрию Шефлеру, который внесен Минфином США в так называемый кремлевский список. После того как сделка о получении водочных брендов была признана в России незаконной, против Шефлера возбудили уголовное дело. Его обвиняли также в контрабанде алкогольной продукции и организации преступного сообщества. В 2008 году его объявили в розыск и заочно арестовали. Позже уголовное преследование было прекращено по всем пунктам обвинения, кроме незаконного использования товарных знаков.

В 2013 году, после объявления экономической амнистии, Шефлер возместил «Союзплодоимпорту» 1,3 млн руб., однако предприятие это не устроило, так как российская сторона оценивала ущерб в 192 млн руб. Дело против предпринимателя было закрыто только весной текущего года.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Водка , Товарные знаки , Юрий Шефлер
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