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Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya

Высшая судебная инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Юрия Шефлера и подтвердила, что право на использование водочного бренда в Нидерландах, Бельгии и Люксембурга принадлежит России
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на решение суда.

Инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Group Юрия Шефлера на решение суда от 2018 года. В соответствии с ним компания вынуждена была прекратить продажу своей продукции в странах Бенилюкса и выплатить России прибыль от брендов Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Суд также потребовал от SPI выплатить России €145 тыс.

SPI раскритиковала решение суда и заявила, что он не дал компании возможность предоставить свою точку зрения, которая, по ее утверждению, «подавлялась противниками в течение многих лет». По мнению компании, если суд рассмотрит подтверждающие ее правоту доказательства, то решение, вынесенное более десяти лет назад в отношении дочки SPI Spirits International, которое «не имеет под собой никаких оснований», будет отменено.

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В июне суд в Гааге рассмотрит отдельный иск о запрете SPI продавать водку в еще 13 странах в соответствии с правилами Евросоюза, пишет газета.

Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд.

Спор за права на бренд водки и ежегодные доходы в миллиарды долларов ведется более двух десятилетий. В 2001 году Высший арбитражный суд России признал право на владение брендами принадлежащим России, а в 2002 году по распоряжению правительства было создано федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт», начавшее судебные тяжбы с SPI. Госпредприятие смогло оспорить приватизацию водочных брендов на территории Бенилюкса, в результате которой 43 государственные водочные торговые марки оказались у Sririts International. На основе решения суда «Союзплодоимпорт» выиграл право на товарные знаки водки в Бенилюксе.

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Судебные прения по поводу прав на использование водочных брендов также идут в США и Австралии. Тяжбы между «Союзплодоимпортом» и SPI за право распоряжаться брендом «Столичной» на территории Соединенных Штатов возобновились в 2016 году.

Ранее Верховный суд Австрии дважды вынес решение в пользу России, а SPI выигрывала тяжбы в Греции и Бразилии.

Шефлер входит в список богатейших людей России по версии Forbes, в 2019 году журнал оценил его состояние в $1,6 млрд. Бизнесмен не был в России с 2002 года, с тех пор, как против него возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе о незаконном использовании товарных знаков, организации преступного сообщества и отмывании денег. В 2008 году его объявили в розыск и заочно арестовали. Позже уголовное преследование было отменено.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Stolichnaya, водка, Юрий Шефлер
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