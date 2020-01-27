Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya

Высшая судебная инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Юрия Шефлера и подтвердила, что право на использование водочного бренда в Нидерландах, Бельгии и Люксембурга принадлежит России

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Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на решение суда.

Инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Group Юрия Шефлера на решение суда от 2018 года. В соответствии с ним компания вынуждена была прекратить продажу своей продукции в странах Бенилюкса и выплатить России прибыль от брендов Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Суд также потребовал от SPI выплатить России €145 тыс.

SPI раскритиковала решение суда и заявила, что он не дал компании возможность предоставить свою точку зрения, которая, по ее утверждению, «подавлялась противниками в течение многих лет». По мнению компании, если суд рассмотрит подтверждающие ее правоту доказательства, то решение, вынесенное более десяти лет назад в отношении дочки SPI Spirits International, которое «не имеет под собой никаких оснований», будет отменено.

В июне суд в Гааге рассмотрит отдельный иск о запрете SPI продавать водку в еще 13 странах в соответствии с правилами Евросоюза, пишет газета.