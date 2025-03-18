Потанин не увидел повода для «раскрытых объятий» бизнеса Западу

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У бизнеса нет оснований «встречать с раскрытыми объятиями» первые сигналы потепления отношений с Западом, так как он достаточно пострадал от поведения партнеров, заявил РБК в кулуарах съезда РСПП глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Многие наши компании, да и вообще наша экономика в целом, в достаточной степени пострадала от непоследовательного поведения наших партнеров. Поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления у нас нет. Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами», — отметил предприниматель.

Потанин отметил, что компании привыкли к условиям санкций и научились им противостоять, поэтому они работают в прежнем режиме. Резких изменений в стратегиях компаний, в которые инвестирует бизнесмен, не планируется, заверил он.

«Процесс, связанный с санкциями, он как начался, незаконный, политизированный, так и должен завершиться. Не случайно это в повестке нашего президента — санкции, как один из элементов урегулирования различного рода кризисных ситуаций. Поэтому мы в этом фарватере и будем двигаться, не делая резких изменений в своей стратегии», — заключил Потанин.

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