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Война санкций ,  
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Потанин спрогнозировал возвращение «купцов с хорошей репутацией»

Потанин: у предпринимателей появилась возможность укрепить традицию купцов
Сюжет
Война санкций
Российские компании давно адаптировались к западным санкциям, хоть те и оказали «негативное влияние», считает Потанин. Вместе с тем у бизнеса появилась возможность показать, что может сделать «много полезного» для страны
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнес нашел достаточно способов защитить себя от санкционного давления, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

На вопрос, как санкции сказались на российском бизнесе, Потанин ответил, что, хоть ограничения и «оказывают негативное влияние», бизнес «уже привык». «Мои коллеги, да и не только мои коллеги, многие люди считают, что эти санкции являются незаконными и формой определенного давления на российский бизнес, как, впрочем, и на бизнес некоторых других стран», — добавил он.

Вместе с тем глава «Норникеля» отметил, что «три непростых года» «открыли очень серьезную возможность» не только для российского бизнеса, но и для всей страны. Появилась возможность «показать обществу, что бизнес является частью нашей страны, частью его устройства и что он может много чего полезного делать для страны», пояснил он.

«Я думаю, что традиция, которая в России всегда была, а именно предприниматели, купцы, промышленники обладали хорошей репутацией, потому что они что-то полезное делали для страны. И у нас сейчас есть возможность эту традицию укрепить или возродить там, где она утрачена», — сказал глава «Норникеля».

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По словам Потанина, для решения проблем санкционного давления российскому бизнесу необходимо в том числе «следовать за политической линией». Он напомнил, что противодействие санкциям остается одним из главных вопросов на повестке дня у президента и правительства России.

«Мы полагаем, что правильно было бы нам, как говорится, не суетиться под клиентом, а следовать в фарватере государственной политики в этой области, следовать за политической линией, которую наше правительство и президент проводят», — указал предприниматель.

Санкции, которые США и страны Европы ввели после начала военной операции на Украине, затронули большинство крупных компаний России, включая крупнейшие банки, депозитарии и платежные системы. Помимо этого Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов Банка России.

Президент Владимир Путин говорил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса. Он подчеркивал, что «Россия нужна миру» и никакие решения Запада не смогут на это повлиять.

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Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Милена Костерева
российский бизнес санкции Владимир Потанин «Норникель»
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