Суд обязал построить новую котельную в Шагонаре после аварии

Суд обязал по иску прокуратуры управляющую компанию, которой принадлежит ТЭЦ в Шагонаре, построить новую котельную. 6 марта на старом объекте произошла авария, которая лишила теплоснабжения треть населения города

Фото: СК России

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал государственное предприятие «УК ТЭК-4», которому принадлежит ТЭЦ в Шагонаре, построить новую котельную, сообщила прокуратура Тувы. Состояние старой было признано неудовлетворительным.

По итогам проверки прокуратуры Улуг-Хемского района в 2023 году было установлено, что по условиям концессионного соглашения между УК ТЭК-4 и администрацией района предприятие обязалось за свой счет создавать и реконструировать теплосетевые объекты.

Состояние котельной прокуратура оценила как «неудовлетворительное».

«По итогам проверки в конце прошлого года прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района организовать обеспечение надежного теплоснабжения на территории города Шагонара, а также на ГУП РТ «УК ТЭК-4» по строительству новой котельной, обследованию и замене изношенных тепловых сетей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошла авария, в результате которой пострадали 23 человека. 15 пострадавших были госпитализированы с ожогами и другими травмами. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре (был локализован к 6:40 мск в тот же день), но позднее районная администрация уточнила, что в месте топливоподачи с ленточным контейнером произошел взрыв.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — это разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды). ТЭЦ конструктивно устроена таким же образом, как конденсационная электростанция (КЭС, ГРЭС), но ее отличие состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую энергию.

Власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК), а затем дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

После инцидента в Шагонаре отключили центральное отопление. Без тепла остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек; это примерно треть всего населения города и числа домов. Из-за аварии получили повреждения 19 социальных объектов.

7 марта на Шагонарской ТЭЦ запустили один котел, а днем 8 марта в городе — три мобильные котельные. Все социально значимые объекты в Шагонаре подключили к теплу 11 марта.