Минздрав: число пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в Туве выросло до 23

Число пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в Туве выросло до 23

По данным минздрава, 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и другими травмами, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Восьмерым оказали помощь амбулаторно

Фото: Khovalyg_live / Telegram

Число пострадавших в результате аварии на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы выросло до 23, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В момент происшествия на смене на ТЭЦ находился 21 человек. Ранее сообщалось о 18 раненых.

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По словам Кузнецова, 15 пострадавших госпитализировали с ожогами и другими травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Раненых эвакуируют в Кызыл.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК по Республике Тыва, в пресс-службу минздрава Тувы, в пресс-службу ГУ МЧС по Республике Тыва и в пресс-службу губернатора Тувы.

О чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ пресс-служба правительства Тувы сообщила утром 6 марта. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре. Позднее районная администрация уточнила, что произошел взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером.

Из-за аварии в городе приостановили подачу тепла в дома, в школах Шагонара отменили занятия. В правительстве региона заверили, что теплоснабжение наладят к вечеру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) после произошедшего. Виновным по ней может грозить до пяти лет лишения свободы. Проверку также инициировала региональная прокуратура.