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В Туве запустили три мобильные котельные после аварии на ТЭЦ

Глава Тувы Ховалыг: в Шагонаре запустили три мобильные котельные
Фото: khovalyg_live / Telegram
Фото: khovalyg_live / Telegram

В городе Шагонар, где в начале марта произошла авария на ТЭЦ, запустили три мобильные котельные, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют», — написал Ховалыг. Он добавил, что еще пять котельных готовят к запуску.

Мобильная котельная представляет собой отопительную систему на колесах (ее можно установить на автомобильное шасси), тепловая мощность которой варьируется от 0,1 до 2,5 МВт, паропроизводительность — от 300 до 2 тыс. кг пара в час.

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Шагонарская ТЭЦ

Утром 6 марта пресс-служба правительства Тувы сообщила о чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ. В республиканском управлении МЧС уточнили, что в здании котельной в Шагонаре произошел пожар. ТАСС со ссылкой на районную администрацию сообщил о взрыве. Тогда Ховалыг рассказал, что огонь уже потушили, специалисты разобрали конструкции и сделали проливку для исключения нового возгорания.

В момент происшествия на теплоэлектроцентрали работал 21 человек, 18 из них госпитализировали. По данным телеграм-канала «112», они получили ожоги.

После произошедшего в Шагонаре отключили центральное отопление. Без тепла остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — треть всего населения города и числа домов. Также из-за аварии получили повреждения 19 социальных объектов.

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Теги
Владислав Ховалыг Тува теплоавария ТЭЦ
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