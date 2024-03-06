В Шагонар спецбортом доставят оборудование для восстановления отопления
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения в городе Шагонар после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Самолет Ан-74 уже вылетел из Красноярска. На борт погрузили тепловые пушки, а также обогреватели для социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре возник пожар. По версии Следственного комитета, на территории предприятия произошел взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи. Причиной могло стать скопление угольных газов.
В результате взрыва и пожара пострадали 23 человека, 15 из них эвакуированы в республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, восемь — в состоянии средней степени тяжести. Для оказания помощи пострадавшим в Кызыл прилетела бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава и ведущих профильных федеральных центров министерства.
В Шагонаре приостановили подачу отопления из-за аварии, в школах отменили занятия. Власти Тувы ввели в республике режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК) и о халатности (ст. 293 УК).
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