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В Шагонаре подключили к теплу все социально значимые объекты после аварии

МЧС: в Шагонаре подключили к теплу социально значимые объекты после аварии

В городе Шагонар в Туве, где в начале марта произошла авария на ТЭЦ, подключили к теплу все социально значимые объекты, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«К отоплению от мобильных котельных установок подключено 61 из 62 многоквартирных домов, а также все 18 социально значимых объектов», — уточнили в пресс-службе.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на Шагонарской ТЭЦ, привлекли более 300 человек и 75 единиц техники.

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Общество
Шагонарская ТЭЦ

Утром 6 марта пресс-служба правительства Тувы сообщила о чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ. В республиканском управлении МЧС уточнили, что в здании котельной в Шагонаре произошел пожар. ТАСС со ссылкой на районную администрацию сообщил о взрыве. В момент аварии на ТЭЦ работал 21 человек, 18 из них госпитализировали с ожогами.

После произошедшего в Шагонаре отключили центральное отопление. Без тепла остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — треть всего населения города и числа домов. Из-за аварии получили повреждения 19 социальных объектов.

Днем 8 марта в городе запустили три мобильные котельные.

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Теги
Тува ТЭЦ МЧС
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