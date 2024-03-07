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В Туве запустили первый котел после аварии на Шагонарской ТЭЦ

Губернатор: один котел запустили в работу после аварии на Шагонарской ТЭЦ

В Туве на Шагонарской ТЭЦ запустили один котел, еще два пока подготавливают, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу», — написал он. Ховалыг добавил, что в настоящее время проводится подомовой обход, чтобы проверить наличие повреждений труб.

После аварии на ТЭЦ в Туве завели еще одно уголовное дело
Общество
Фото:СК РФ

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ. В МЧС заявили о пожаре в здании котельной, позднее районная администрация сообщила, что его причиной стал взрыв в месте топливоподачи. В результате происшествия пострадали 23 человека.

Из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление, в школах отменили занятия. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 6 марта в городе было минус 18 градусов. В Шагонар отправили четыре спецборта МЧС с модульными котельными, тепловыми пушками и обогревателями.

После инцидента СК завел два уголовных дела: о халатности (ст. 293 УК) и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

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Тува ТЭЦ котел
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