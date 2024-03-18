На реконструкцию Дома кино в центре Москвы появился претендент

«Первый строительный трест» решил поучаствовать в реконструкции Центрального дома кино в центре Москвы. Союз кинематографистов России несколько лет искал партнера в проект — кроме киноконцертных залов там появится и жилье

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Союз кинематографистов России, который возглавляет режиссер Никита Михалков, нашел партнера для реконструкции Центрального дома кино, расположенного на Васильевской улице в центре Москвы. Принять участие в проекте намерена компания «Первый строительный трест» (ПСТ), следует из отчета о выполнении инженерно-геодезических изысканий по адресу дома, с которым ознакомился РБК. В документе, опубликованном в начале марта мэрией Москвы, сказано, что именно ПСТ выступала заказчиком проведения этих работ, необходимых для последующих этапов строительства.

Представитель ПСТ пояснил РБК, что компания является управляющим данного объекта и его техническим заказчиком. Функции технического заказчика обычно зависят от условий договора, однако чаще всего он контролирует работы, связанные с проектной документацией, курирует строительный процесс, отвечает за финансовую составляющую и последующий ввод объекта в эксплуатацию.

Интерес к проекту реконструкции Центрального дома кино связан с планами сохранить его историческую и культурную ценность для города, параллельно построив премиальный жилой комплекс, уточнил представитель ПСТ.

Реконструкция будет осуществляться с инвестором — новым партнером Союза кинематографистов, говорит собеседник РБК, но кто этот партнер, не раскрывает. Работа над проектом уже началась — сейчас идет разработка архитектурной концепции, добавил представитель ПСТ. Представитель Михалкова на запрос не ответил.

Как будут реконструировать Дом кино

По данным государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в феврале прошлого года столичная мэрия согласовала Союзу кинематографистов России проект общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Из них 14,5 тыс. кв. м придется на жилье, 8,2 тыс. кв. м — на киноконцертные залы, административно-технические и вспомогательные помещения, а 6,5 тыс. кв. м — на подземную часть. До этого проект реконструкции включал в себя вместо квартир апартаменты на 10,7 тыс. кв. м, сообщали «Ведомости» со ссылкой на консультантов на рынке недвижимости. Это обусловлено тем, что реконструкция потребует серьезных вложений, пояснял тогда заместитель председателя Союза кинематографистов Валерий Тонких. Он также говорил, что для реализации проекта на Васильевской улице будет привлечен опытный девелопер. Впрочем, с тех пор застройщик не раскрывался.

Центральный дом кино уже неоднократно пытались реконструировать. В 2012 году «РИА Новости» сообщало, что весь проект должен был завершиться в течение четырех лет, однако работы так и не начались. Затем Михалков говорил о начале реконструкции в 2019 году, но проект вновь не был реализован. Глава Союза кинематографистов тогда объяснял перенос сроков в том числе тем, что он не получил одобрение от коллег. Тонких говорил, что союз пытался добиться реконструкции объекта на протяжении 15 лет. Он уточнял, что сейчас объекты на этой территории находятся в довольно плохом состоянии — их изношенность составляет 70–80%. После проведения работ союз сохранит кинозал на 1 тыс. мест, а в историческом здании также откроется Белый зал на 400 мест, указывал он.

На месте действующего здания Центрального дома кино когда-то находился Алексеевский народный дом, построенный в 1904–1908 годах по проекту архитектора Владимира Сероцинского. Его возведение финансировало «Московское столичное попечительство о народной трезвости», а сам объект тогда использовался в качестве культурного центра. После Октябрьской революции площади здесь занимали различные компании, а затем в нем появился дом культуры и киноклуб. Инициатором организации последнего выступал режиссер Сергей Эйзенштейн. В 1934 году на этом месте открылся Московский дом кино: он несколько раз переезжал, но в 1968 году вновь вернулся на Васильевскую улицу. Здание для него в стиле советского модернизма спроектировал архитектор Евгений Стамо. Впоследствии в Доме кино проходили показы фильмов, концерты и выставки фотографий. На них можно было попасть по членским билетам Союза кинематографистов или специальным приглашениям.

Чем известен девелопер «Первый строительный трест», судя по информации на его сайте, специализируется на строительстве многоквартирных домов, загородной и курортной недвижимости, объектов инфраструктуры, а также предоставлении услуг подрядчика и fee-девелопера. В его портфеле, к примеру, жилой комплекс «Таежный» в Лосиноостровском районе Москвы, «Шоколад» на Алтуфьевском шоссе, «Морская симфония» в Сочи. Сама компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алексею Демьянчуку и Артему Калабину в равных долях. Демьянчук ранее владел 10% в нескольких структурах девелоперской группы «Родина», созданной пасынком бизнесмена Алишера Усманова Антоном Винером. Калабин же более 17 лет работает на рынках жилой и коммерческой недвижимости, говорится на сайте ПСТ. К примеру, он занимал руководящие должности в компаниях Sminex и Imagine Estate, следует из данных на его странице в LinkedIn.

Что говорят эксперты

Инвестиции в проект на Васильевской улице составят более 10 млрд руб., говорит представитель ПСТ. Выручка от продажи квартир здесь может достигнуть 14–15 млрд руб., подсчитал директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Схожую цифру — 12–13 млрд руб. — приводит и партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина.

Интерес к покупке жилья здесь будет, считают консультанты. Рывкин напоминает, что проект будет расположен в историческом центре Москвы. Сейчас предложение здесь представлено в основном апартаментами, причем они находятся на высоких стадиях строительства или уже сданы, указывает он. В этом месте на рынок давно не выходило новых проектов, поэтому уровень конкуренции невысокий, говорит партнер NF Group Андрей Соловьев. Сейчас в непосредственной близости есть проект Vesper Tverskaya со средней ценой 1,6 млн руб за 1 кв. м. В этом районе также реализуется жилой комплекс бизнес-класса Republic, добавляет он. При этом в перспективе конкуренция будет усиливаться, рассуждает Соловьев. Так, к примеру, на месте грузового двора Москва-Товарная-Смоленская появится около 130 тыс. кв. м, указывает он.

Решение о привлечении профессионального игрока к реконструкции проекта кажется опрошенным РБК экспертам оправданным. Затраты на возведение общественно-деловых пространств часто возмещаются за счет включения таких более экономически выгодных частей, как квартиры или апартаменты, говорят они. Потому деятели культуры довольно часто привлекают сторонних партнеров. Так, компания «Открытые инвестиции» (тогда входила в группу «Интеррос») занималась строительством Центра им. Мейерхольда на Новослободской улице и Центром искусств, культуры и досуга им. Аркадия Райкина в Марьиной Роще. Школу телевизионного мастерства Владимира Познера на Малой Дмитровке финансировал концерн «Крост». Midland Development строила театр на Олимпийском проспекте для певицы Надежды Бабкиной. Там же она возвела и бизнес-центр Diamond Hall.