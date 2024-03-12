На месте фабрики «Московский шелк» в Хамовниках появится жилой комплекс

Девелоперская группа Sminex стала новым владельцем делового квартала «Московский шелк» в Хамовниках. На его месте появится жилой комплекс, возведение которого может обойтись компании в 35–50 млрд руб.

Девелопер Sminex закрыл сделку по покупке территории офисного квартала «Московский шелк», расположенного на Саввинской набережной в Хамовниках. Об этом РБК рассказали в самой компании.

Там же уточнили, что на территории квартала на 4,5 га появится жилой комплекс общей площадью 125 тыс. кв. м, который будет включать в себя реконструированные здания и новые строения, а также объекты инфраструктуры. Начало строительства запланировано на 2026 год, пояснил представитель девелопера. В «Московском шелке» на запрос РБК не ответили.

Что такое «Московский шелк»

Офисный комплекс включает в себя 18 зданий общей площадью 79 тыс. кв. м, которые расположены на 5,6 га, говорится в информации на его сайте. Он находится на месте бывшей ситценабивной фабрики, построенной купцом Родионом Востряковым в 1820 году. Тогда предприятие считалось одним из центров текстильной промышленности Российской империи. В 1855 году его приобрел Альберт Гюбнер, который усовершенствовал фабрику и увеличил ее производственные мощности. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали ткань для производства гимнастерок и перевязочные материалы, а также кирзу — заменитель кожи для сапог. После окончания военных действий, в 1960-е годы, на предприятии стали изготавливать шелковые ткани. По данным Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, некоторые строения комплекса являются объектами историко-градостроительной среды.

Сейчас площади на территории «Московского шелка» после проведения реконструкции превратились в деловой квартал и сдаются в аренду. К примеру, здесь снимают офисы «Сбербанк АСТ», медиахолдинг Independent Media, юридическая компания РКТ и проч. Сам деловой комплекс находится на балансе АО «Московский шелк». Его владельцами, согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2022 год, выступают Лина Ермоченко (75% акций) и Илья Юшваев (25%). Ермоченко, по данным системы СПАРК, является совладельцем нескольких компаний, доля в которых есть у экс-совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева. К примеру, речь идет о «Рыбхозе Нарские острова» (занимается рыбоводством и организацией спортивной рыбалки), компаниях «Причал» и «Алматин». Человек с такими же инициалами, как у Ильи Юшваева, является сыном Гавриила Юшваева. Связаться с Ермоченко и Юшваевым не удалось.

О том, что деловой комплекс может сменить владельца, в феврале этого года сообщала газета «Коммерсантъ». Тогда связанная со Sminex компания «Специализированный застройщик «Квант» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении 100% акций АО «Московский шелк». Стороны на тот момент эту информацию не комментировали.

Что говорят эксперты

Покупка актива на Саввинской набережной могла обойтись Sminex в 15–17 млрд руб., полагает партнер NF Group Станислав Бибик. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов говорит о сумме около 23–25 млрд руб. Инвестиции в возведение здесь жилого комплекса он оценивает в 35–40 млрд руб. Схожие цифры — 40–50 млрд руб. на строительство жилья — приводит и руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Эти затраты окупятся, полагают консультанты. Выручка от продажи лотов здесь может превысить 120 млрд руб., указывает Виноградов.

Представитель самой Sminex объясняет, что сделка позволит компании увеличить портфель в целом — теперь, по его словам, он превышает 830 тыс. кв. м премиальной и элитной недвижимости.

Жилой комплекс на территории «Московского шелка» найдет своего покупателя, считают опрошенные РБК эксперты. Элитное жилье в Хамовниках востребовано из-за престижности района и близости к центру Москвы, напоминает Бибик. К тому же участок расположен на первой линии с видами на Москву-реку, говорит Шелковский. Он также отмечает, что в рамках реализации проекта на застройщика будут возложены обязательства сохранить имеющиеся на этой территории памятники архитектуры, а также построить объекты социальной инфраструктуры. Будут у жилого комплекса и конкуренты. Среди них Виноградов называет проекты «Саввинская 17» и «Саввинская 27» (Level Group), «Дом XXII» («Донстрой»), «Хамовники 12» (Coldy).

Чем известен девелопер

Sminex была основана в 2007 году Алексеем Тулуповым. До этого момента он вместе с нынешним акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупов также контролирует крупнейшего производителя хлеба в России — булочно-кондитерский комбинат «Коломенский». Весной 2022 года «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer.

Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. В конце 2022 года Sminex приобрела у банка «Траст» за 38 млрд руб. компанию «Интеко», основанную женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. За все время существования обе компании реализовали более 100 проектов площадью 8 млн кв. м. Объединенная компания даже какое-то время называлась «Sminex-Интеко», однако впоследствии было принято решение вернуться к первоначальному названию. Среди проектов девелопера — жилые комплексы «Лаврушинский» в Большом Толмачевском пер., «Обыденский № 1» в Хамовниках, «Ильинка 3/8» на одноименной улице.

«Московский шелк» — не единственный актив, который компания выкупила за последнее время. Так, в конце октября прошлого года она стала владельцем 1,6 га территории парфюмерной фабрики «Новая заря» в районе Шаболовки на улице Павла Андреева. Стоимость сделки консультанты тогда оценивали в 5–6 млрд руб. На этом месте девелопер планирует построить дом площадью 64 тыс. кв. м. «В нем мы спроектируем квартиры разного формата с функциональными планировками, системами комфорта последнего поколения и видами на Шуховскую башню и исторический центр Москвы», — рассказывал РБК вице-президент Sminex по продукту Александр Лагутов. Строительство жилого комплекса компания также планирует начать в 2026 году.

Производство духов и косметики, которое до сих пор осуществлялось на территории фабрики в районе Шаболовки, из центра переедет в другой район Москвы или Подмосковье, рассказывала РБК совладелец «Новой зари» Антонина Витковская. Здание на улице Павла Андреева «очень старое», перекрытия устарели, и в нем становится сложно соблюдать требования к пожарной безопасности и охране труда, объясняла Витковская. Куда именно переедет производство, в «Новой заре» не уточняли.