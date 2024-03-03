Власти Москвы нашли подрядчика для реставрации усадьбы «Останкино»

«Ренессанс реставрация» займется реконструкцией музея-усадьбы «Останкино», построенной еще в XVIII веке. Работы по реставрации обойдутся в 3,2 млрд руб. и станут одними из наиболее дорогих на этом рынке

Музей-усадьба «Останкино», Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Компания «Ренессанс реставрация» стала победителем тендера на реставрацию павильона и фасадов музея-усадьбы «Останкино», расположенного на территории Останкинского парка на севере Москвы. Это следует из протокола конкурса, опубликованного на портале госзакупок в середине февраля. Там же сказано, что других заявок на участие в тендере не было подано, поэтому у заказчика процедуры — ГКУ «Мосреставрация» — была возможность подписать договор с единственным участником.

Сумма контракта составит 3,29 млрд руб., говорится на портале госзакупок. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет отреставрировать фасады усадьбы, ограду, ротонду, фонари, а также итальянский павильон. Для этого ему необходимо будет привлечь в том числе художников-реставраторов, специализирующихся на станковой масляной живописи, позолотчиков художественных изделий, реставраторов памятников деревянного зодчества, декоративных штукатурок и лепных изделий. Все работы победитель тендера должен будет завершить в течение двух лет, говорится в документах.

РБК направил запрос в «Мосреставрацию». Получить комментарий «Ренессанс реставрации» не удалось.

Что такое «Останкино»

Музей-усадьба «Останкино» — объект культурного наследия федерального значения. Усадьба находится на территории, где ранее находилось имение рода Шереметевых. Дворец в Останкино был построен в период с 1792 по 1798 годы, руководил всеми работами непосредственно граф Николай Шереметев. Проект усадьбы в стиле классицизма разрабатывали архитекторы Франческо Кампорези, Винченцо Бренна, Иван Старов и Джакомо Кваренги. Впрочем, впоследствии сам Шереметев находился преимущественно в Петербурге и в имении не жил.

В 1856 году во дворце останавливался император Александр II, который приезжал на коронацию в Москву. После октябрьской революции на территории усадьбы был открыт музей творчества крепостных. А в 1992 году комплекс стал музеем-усадьбой «Останкино». В состав «Останкино» входят дворец, церковь Троицы Живоначальной второй половины XVII века и часть некогда большого парка.

В 2013 году было принято решение о реконструкции комплекса «Останкино», тогда же он был закрыт для посетителей. В 2016 году проект по реставрации актива одобрила Главгосэкспертиза. Тогда в ее сообщении говорилось, что планируется реконструировать дворец-театр и «кухонный флигель», а также исторический парк. Реконструкция станет крупнейшим реставрационным проектом после восстановления разрушенных во время войны Царского села, Павловска и Петергофа, отмечали в пресс-службе Главгосэкспертизы. Стоимость проекта не раскрывалась.

Чем известен реставратор «Ренессанс-реставрация», по данным системы СПАРК, принадлежит Ивану Селило, Юрию Давыдову, Алексею и Петру Герасимовым. Ее выручка в 2022 году составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 128 млн руб. Компания специализируется на выполнении ремонтно-реставрационных работ. К примеру, она будет реставрировать Театральный музей имени А.А. Бахрушина в Москве за 1,55 млрд руб. «Ренессанс-реставрация» также занималась реконструкцией Театра на Бронной в столице, собора Петра и Павла в Петергофе, ансамбля Новгородского кремля в Великом Новгороде. В прошлом году компания, как следует из данных СПАРК, заключила не менее 14 контрактов на проведение таких работ общей стоимостью 3,7 млрд руб.

Как оценивают стоимость работ

Исходя из данных портала госзакупок, тендер на реставрацию музея-усадьбы «Останкино» на 3,29 млрд руб. — один из крупнейших проектов таких работ за последние годы. К примеру, стоимость контракта по реконструкции Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова составила 13,6 млрд руб. А реконструкция Центрального московского ипподрома обойдется в 12,4 млрд руб. Работы по реставрации городской усадьбы Голицыных в Малом Знаменском переулке обойдутся в 8,3 млрд руб.

Стоимость текущего контракта определялась сметным расчетом, разработанным на основе проектной документации для решения конкретных задач, — она соответствует нормативным требованиям и запланированному объему работ, считает директор по развитию ГК «Спектрум» Ольга Грачева. По ее мнению, после реставрации логично использовать бывшее имение в качестве музейного комплекса и паркового ансамбля. Для привлечения туристов здесь можно также разместить сувенирные магазины, кафе и рестораны, VR-зону и проч.