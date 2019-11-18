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Олег Дерипаска через суд потребовал вердикта OFAC
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Газета
Олег Дерипаска через суд потребовал вердикта OFAC
Газета № 183 (3138) (1811) Бизнес,
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Олег Дерипаска через суд потребовал вердикта OFAC
Основной совладелец En+ Group оспорил обе причины попадания под санкции США
Олег Дерипаска направил в Минфин США прошение о снятии с него санкций, поскольку часть оснований для введения против него ограничений потеряла актуальность. Но регулятор, как указал бизнесмен, не относится к его просьбе серьезно
Олег Дерипаска (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg )

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций. Прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года, следует из меморандума, направленного представителями Дерипаски в суд округа Колумбия 5 ноября (копия есть в распоряжении РБК).

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals — персональные санкции), ходатайствовать в управление о пересмотре данного решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

Однако решения об отмене санкций OFAC по просьбам подсанкционных лиц принимаются крайне редко. РБК направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates. Представитель бизнесмена в России отказался от комментариев.

На каком основании Дерипаска просит снять санкции

Прошение в OFAC о снятии санкций — часть юридической стратегии Дерипаски наряду с продолжающимся судебным разбирательством против OFAC. Бизнесмен был включен в санкционный список по двум формальным основаниям:

  • Он якобы действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина»).
  • Он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежала электроэнергетическая компания «ЕвроСибЭнерго»).

Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое — в указе № 13661, второе — в указе № 13662. Документы были подписаны в марте 2014 года в ответ на обострение ситуации на Украине.

Административное прошение о снятии санкций относится только ко второму основанию. Дерипаска указывает, что обстоятельство, обусловившее введение санкций, — владение им компанией «ЕвроСибЭнерго» — потеряло актуальность, после того как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». В январе 2019 года OFAC вывело из санкционного списка компании En+, Rusal и «ЕвроСибЭнерго».

Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа № 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе (energy, то есть нефтегазовом), а в секторе генерации электроэнергии (power).

Есть ли реакция OFAC

Дерипаска ждал ответа от OFAC в течение 90 дней, поскольку именно такой срок ведомство обычно отводит для ответа (хотя регламент и допускает «уникальные» случаи и сроки рассмотрения), но «по прошествии четырех месяцев не получил ни списка вопросов от OFAC, ни какой-либо корреспонденции по существу его запроса». «Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций», — говорится в документе.

Поэтому в ноябре 2019 года бизнесмен попросил суд округа Колумбия приобщить к текущему судебному делу свидетельства того, что OFAC в нарушение административных процедур США проигнорировало его ходатайство об исключении из санкционного списка. Дерипаска просит суд обязать OFAC вынести решение по его ходатайству и аннулировать санкции за причастность к «энергетическому сектору».

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Параллельно Дерипаска продолжает судиться с OFAC по поводу первого основания для включения в санкционный список — деятельность «в интересах» высокопоставленных российских чиновников. Защита бизнесмена, в частности, указывает, что даже если он и действовал «в поддержку» проектов Владимира Путина, это вовсе не означает деятельности «от имени» президента — иными словами, Дерипаска не выступал как «агент» Путина. «Дерипаска преследовал собственные коммерческие интересы безотносительно того, пересекались ли они с предполагаемыми проектами Владимира Путина», — отмечается в документе.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Дерипаска , Минфин США , санкции
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