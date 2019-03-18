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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Порт Тамань подешевел на 61 млрд руб. из-за Крымского моста
Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту
Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Строительство порта Тамань обойдется в 171,1 млрд руб., говорится в проекте финансовой модели, которую министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-премьеру Максиму Акимову 1 марта (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма Дитриха). Это на 60,9 млрд руб. (26%) меньше оценки, подготовленной в конце 2018 года, — 232 млрд руб.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство отправило модель строительства порта Тамань в правительство, но комментировать подробности отказался. Представитель Акимова отметил, что в аппарате вице-премьера изучают документ.

Предыдущий вариант проекта стоимостью 232 млрд руб. предусматривал два этапа — на первом (2015–2019 годы) планировалось построить внешние автомобильные и железнодорожные подходы в направлении порта Тамань и «транспортного перехода через Керченский пролив» (Крымского моста), а второй этап (2018–2023 годы) включал проектирование и строительство объектов порта. Новый вариант исключает строительство внешних подходов в направлении порта, они переведены в «нулевой» этап проекта, а первый этап, который должен завершиться в 2023 году, состоит из проектирования и строительства объектов порта, следует из письма Дитриха на имя Акимова.

«Для целей настоящих материалов термин «Проект» не учитывает создание автомобильных и железнодорожных подходов в направление порта и транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в документе. Подъездные пути к порту Тамани строятся в рамках реализации Крымского моста, который находится поблизости, пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта. Автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года, с 1 октября его открыли для грузовых машин (за исключением бензовозов), а в декабре 2019 года должна быть запущена железнодорожная часть моста.

Общая стоимость Крымского моста составляет 228,3 млрд руб., реконструкция дальних подходов к нему обойдется в 86,4 млрд руб., говорил в октябре 2018 года представитель Минтранса. В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. Заказчиком работ по строительству ближних подъездов к морским портам «Кавказ» и Тамань, а также дороги Новороссийск — Керчь выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Стоимость работ составит 8,4 млрд руб., дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года.

В письме в правительство Дитрих предложил передать 75% «РМП-Тамань» (управляющая компания одноименного порта) в пользу Государственной транспортной логистической компаниия (ГТЛК), которая затем продаст эту долю стратегическим инвесторам. Предполагается, что в порту будет построено два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭКа на 20 млн т и 12 млн т соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха».

Глава Минтранса также попросил перенести сроки подготовки проектной документации для строительства порта Тамани с марта на октябрь 2019 года, чтобы изменить расположение подходного канала (участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающими​ безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов) к этому порту. Это позволит исключить возможные санкции со стороны Киева, которые могли последовать, если бы подходной канал заходил на территорию Украины образца до 2014 года — до присоединения Крыма к России, следует из письма министра. По его словам, эти корректировки уже согласованы с потенциальными инвесторами.

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: Тамань, «Крымский мост»
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