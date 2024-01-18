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Война санкций ,  
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Лукашенко сказал «Макдоналдсу» «досвидос»

Лукашенко — об уходе «Макдоналдса» с рынка: досвидос — мы разберемся сами
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Война санкций
Лукашенко сказал «досвидос» ушедшим с белорусского рынка компаниям из недружественных стран, в частности «Макдоналдсу», заявив, что Белоруссия «разберется сама». Он считает, что иностранцы не должны иметь права продавать бизнес

Лукашенко сказал «Макдоналдсу» «досвидос»
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Если компании из недружественных стран уходят с рынка Белоруссии, то республика может «разобраться сама» с их имуществом, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с правительством.

«Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами. И, как показывает тот же «Макдоналдс», мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — сказал он.

Лукашенко добавил, что главное в этом вопросе — безопасность, «еда должна быть полезной». Он отметил, что Белоруссия может и должна заниматься импортозамещением в сегментах, которые оставляют иностранные инвесторы. Глава государства привел в пример «Макдоналдс». По его словам, в начале ввода санкций к нему «пошли ходоки»: «Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри — и это мы не можем. Ничего не можем», — приводит слова Лукашенко БелТА.

«Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? <...> Мы начали готовить то, что «Макдоналдс» всегда традиционно у нас готовил. <...> Встает вопрос: так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?» — подчеркнул Лукашенко.

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Этот вопрос обсуждался в рамках предложенных правительством Белоруссии послаблений в вопросах продажи имущества фирмами из недружественных государств. «Правительство предлагает проявлять больше гибкости (не знаю, сколько тут еще можно нагибаться) в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных стран и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда», — заявил белорусский лидер.

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Он напомнил, что для защиты экономики Белоруссии «от беспредела Запада» был принят ряд документов, которые не позволяют владельцам бизнеса с гражданством недружественной страны «распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики», без специального разрешения правительства и взноса в бюджет.

В ноябре 2022 года управляющая сетью ресторанов «Макдоналдс» в стране компания «КСБ Виктори Рестораны» объявила, что заведения перейдут под бренд «Вкусно — и точка», появившийся в России после ухода сети с рынка. В начале прошлого года рестораны возобновили работу под вывеской «Мы открыты!», а в апреле сеть была переименована в Mak.by.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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