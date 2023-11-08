Шульгинов сообщил об обсуждении отмены запрета на экспорт бензина

Власти обсуждают возможность отмены частичного запрета на экспорт бензина АИ-95 и АИ-92, а также более низкого октанового числа, сказал министр энергетики

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство рассматривает возможность отмены частичного запрета на экспорт бензина АИ-95 и АИ-92, а также более низкого октанового числа. Об этом журналистам заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

«Обсуждаем», — сказал Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 8 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают с нефтяными компаниями возможное снятие запрета на экспорта бензина АИ-92. По мнению властей, российскому рынку не нужно столько бензина с октановым числом 92 и ниже, сколько производится в стране, поэтому они допускают возможность смягчить ограничения, сохранив при этом запрет на экспорт АИ-95. Однако пока, по словам собеседников, решение не принято.

Источник РБК подтвердил, что власти обсуждали с нефтяниками снятие запрета на экспорт бензина АИ-92, однако также подчеркнул, что решение пока не принято.

В октябре Шульгинов не исключал отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом». «Мы должны действовать по обстановке», — говорил тогда глава Минэнерго.

В сентябре правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, такое решение было принято из-за резкого роста оптовых цен. Меры не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточняли, что запрет будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

В октябре власти сняли ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят сами, во избежание серого экспорта была введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, власти решили восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяным компаниям (те получают деньги, если экспортная цена выше российской).

В ноябре президент Владимир Путин поручил правительству вместе с нефтяниками принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо.