Mail.ru Group и Сбербанк станут основными владельцами сервиса «Самокат»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка объявило о намерении купить 75,6% продуктового онлайн-магазина с экспресс-доставкой «Самокат». До сделки крупнейшим собственником компании была группа ПИК Сергея Гордеева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка подписало обязывающее соглашение по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в РБК. Совместное предприятие получит 75,6% сервиса, закрыть сделку планируется в первом полугодии 2020 года после одобрения федеральной антимонопольной службой.

В сообщении говорится, что Mail.ru Group и Сбербанка выкупят доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса сохранит за собой миноритарные пакеты в «Самокате». Среди финансовых инвесторов проекта — группа ПИК Сергея Гордеева, которая купила 27% сервисе в мае прошлого года. РБК направил запрос в ПИК.

«Самокат» доставляет товары со своих магазинов-складов за 15-30 минут. По такому же принципу работает, например, сервис «Яндекс.Лавка». Сейчас «Самокат» управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет более 600 тыс заказов в месяц.

«Самокат» будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении. Заказ товаров из сервиса уже доступен в приложении Delivery Club, которое также принадлежит совестному предприятию и специлизируется на доставке готовых блюд из ресторанов. О том, что совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка планируют инвестировать в «Самокат» стало известно в феврале.

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