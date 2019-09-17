Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Глобальный сбой произошел в работе поисковой системы Google Технологии и медиа, 05:12 Четыре страны Центральной Америки остались без света из-за аварии Общество, 04:53 СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного Бизнес, 04:35 В Пермском крае проверят данные об убийстве экс-чиновником четырех собак Общество, 04:16 Киев назвал пропавших без вести препятствием для обмена «всех на всех» Общество, 03:44 Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Политика, 03:36 Трамп заявил о желании США избежать войны с Ираном из-за атаки дронов Политика, 03:10 Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию Политика, 02:44 Посольство в США обратится в Госдеп из-за публикации о слежке за ФБР Политика, 02:39 Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за обсуждения Заворотнюк Общество, 02:06 Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне» Общество, 01:34 Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе Политика, 01:20 Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги Политика, 01:03 Трамп счел военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо Политика, 00:58
Бизнес ,  
0 
СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного
Кабмин при определенной доработке поддержал инициативу группы депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в заведениях с залами обслуживания до 20 кв. м, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Правительство составило отзыв на подготовленный депутатами Госдумы законопроект, которым предлагается запретить продажу алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 кв. м. С копией отзыва, который подписал вице-премьер Константин Чуйченко, ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива вызвана необходимость обеспечения общественного порядка. Население негативно относится к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений, происходящих на прилегающих к жилым домам территориях, поступает огромное количество жалоб, указывают авторы законопроекта.

Общество
Минздрав поддержал предложение не продавать спиртное на открытых витринах

В отзыве правительства говорится, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и способно привести к их закрытию, а также к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции. Однако «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу при условии доработки деталей ко второму чтению.

В пресс-службе правительства подтвердили изданию факт направление отзыва в Госдуму. В среду, 18 сентября, как отмечает газета, это законопроект рассмотрит думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Источник «Коммерсантъ», близкий к комитету, сообщил, что в целом этот законопроект планируется поддержать и он он может быть принят уже в эту сессию. В самом комитете сказали изданию, что решение будет вынесено после необходимого обсуждения.

Общество
Скворцова назвала возможные сроки запрета на продажу алкоголя до 21 года

«Коммерсантъ» пишет, что также этим законопроектом предлагается наделить субъекты страны правом вводить свои меры регулирования в вопросе ограничения продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета.

В марте этого года Минздрав представил поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя до 21 года. В ведомстве предложили запретить до этого возраста покупать алкоголь крепостью более 16,5%. В Минэкономразвития, комментируя эту инициативу, заявили, что это серьезно ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания и приведет к росту теневого рынка. Минфин поддержал Минэк и выступил против повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 до 21 года. 

Автор: Михаил Юшков
Теги: правительство, запрет на продажу алкоголя
Материалы по теме
Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку
Бизнес
В Минфине объяснили возражения против повышения возраста покупки алкоголя
Бизнес
Скворцова назвала возможные сроки запрета на продажу алкоголя до 21 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter