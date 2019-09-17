СМИ узнали о планах властей ввести новые ограничения на продажу спиртного

Кабмин при определенной доработке поддержал инициативу группы депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в заведениях с залами обслуживания до 20 кв. м, которые расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Правительство составило отзыв на подготовленный депутатами Госдумы законопроект, которым предлагается запретить продажу алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 кв. м. С копией отзыва, который подписал вице-премьер Константин Чуйченко, ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива вызвана необходимость обеспечения общественного порядка. Население негативно относится к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений, происходящих на прилегающих к жилым домам территориях, поступает огромное количество жалоб, указывают авторы законопроекта.

В отзыве правительства говорится, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и способно привести к их закрытию, а также к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции. Однако «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу при условии доработки деталей ко второму чтению.

В пресс-службе правительства подтвердили изданию факт направление отзыва в Госдуму. В среду, 18 сентября, как отмечает газета, это законопроект рассмотрит думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.