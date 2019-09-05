Скворцова назвала возможные сроки запрета на продажу алкоголя до 21 года

Закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя может быть принят уже в этом году, до конца осенней сессии парламента. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сказала Скворцова в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Скворцова вновь подтвердила, что Минздрав настаивает на запрете продажи алкоголя до 21 года по медицинским и социальным соображениям. «Самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего, молодых людей», — объяснила она.

Поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя до 21 года, Минздрав представил в марте. До этого возраста нельзя будет купить алкоголь крепостью более 16,5%. Согласно социологическим опросам, введение запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года поддерживают 78% россиян. В то же время документ породил возражения у Минэкономразвития. Ведомство предупредило, что это серьезно ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания и приведет к росту теневого рынка.

Вопросы вызвал и пограничный уровень крепости алкоголя. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребления пунша крепостью 20%», — говорилось в отзыве Минэкономразвития.