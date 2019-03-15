Минздрав поддержал предложение не продавать спиртное на открытых витринах

Министерство здравоохранения России поддержало инициативу зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля ограничить демонстрацию алкогольной продукции в магазинах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо замминистра Олега Салагая.

По словам Салагая, в ведомстве полагают, что данные меры позволят сократить потребление спиртного населением. Он сослался на Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы, в котором говорится, что чем доступнее алкоголь, тем выше уровень его потребления.

Так, согласно исследованию, если спиртное расположить в хорошо просматриваемых местах магазина, его продажи вырастут на «23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков».

Если же алкоголь будет перенесен в отдельные изолированные помещения или специализированные магазины, то его потребление снизится, заключил Салагай.