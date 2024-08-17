«Ариант» пожаловался Дюмину на уничтожение национализированных активов

Экс-владелец национализированных компаний «Кубань-Вино» и «Ариант» пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину на осознанное разрушение бизнеса новым управляющим. В РСХБ, получившем активы, сложности у предприятий опровергают

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Группа «Ариант» обратилась к помощнику президента, секретарю Госсовета Алексею Дюмину с просьбой обратить внимание на судебное дело о национализации ее активов и на то, что с ними происходит после передачи в госсобственность под управление структуры Россельхозбанка. В частности, «Ариант» попросил секретаря Госсовета «защитить и сохранить уникальный агропромышленный холдинг», в состав которого входили крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», виноградарское предприятие агрофирма «Южная», производитель алкоголя «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант».

Соответствующее обращение ГК «Ариант» — компания, которая ранее выступала владельцем «Кубань-Вино» и других активов, обращенных судом в доход государства по иску Генпрокуратуры в апреле 2024 года, — направила на имя Дюмина 15 августа. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили в ООО «ГК Ариант».

Запросы по поводу этого обращения РБК направил в Управление пресс-службы и информации президента России, а также в Генпрокуратуру.

В своем обращении «Ариант», в частности, пожаловался на пропуск срока исковой давности, который Арбитражный суд Челябинской области отказался учесть при вынесении решения о национализации. При этом авторы письма призывают обратить внимание на итог схожего процесса по национализации 55% завода «Исеть», принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину: 25 июня этого года Верховный суд отменил все судебные акты по этому делу. Одним из оснований послужил именно пропуск сроков исковой давности.

Учитывая эту судебную практику, государству, «возможно, придется возвращать» ГК «Ариант» изъятую собственность, а предприятий уже не будет, отмечают авторы обращения.

Что такое ГК «Ариант» В 1990-е годы предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов стали акционерами Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) — крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности. Параллельно они развивали пищевое направление — в 1996 году в Челябинске был построен Завод шампанских вин, который сначала выпускал минеральную и сладкую газированную воду, а потом перешел на производство алкоголя. В 2020 году предприниматели разделили бизнес, который до этого принадлежал им на паритетной основе. Антипову досталась вся металлургическая часть группы, Аристову — сельскохозяйственная, то есть ГК «Ариант», среди активов которого был в том числе крупнейший в стране производитель вина «Кубань-Вино». В феврале 2024 года Генпрокуратура, посчитавшая, что акции ЧЭМК в 1990-е были приватизированы незаконно, потребовала в суде Свердловской области вернуть их в собственность государства. Ответчиками по делу выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель Антипов и его супруга Людмила. По данным ведомства, после получения 100% акций ЧЭМК Антипов оформил их на «Компанию Эталон», а затем активы попали под контроль резидентов недружественных государств. В итоге суд удовлетворил эти требования, после чего Генпрокуратура уже в Арбитражном суде Челябинской области потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. «незаконного обогащения». Впоследствии соответчиком по делу был привлечен и Аристов, а сумма иска увеличилась до 105 млрд руб. Кроме того, в счет взыскания «необоснованного обогащения» Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства активы принадлежащей Аристову ГК «Ариант». 5 апреля арбитраж Челябинской области удовлетворил эти требования, и уже на пятый день после решения суда винодельческие и сельскохозяйственные активы «Арианта» перешли государству. Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля.

Что было не так в рамках судебного процесса. Аргументы «Арианта»

Текст обращения «Арианта», как и апелляционной жалобы на решение суда о национализации активов группы, начинается цитатой Владимира Путина о том, что изъятие бизнеса оправданно только в случае, когда действия или бездействие его собственников наносят «прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам». Об этом президент заявил 25 апреля этого года на пленарном съезде РСПП.

Но «в полном противоречии со словами президента» Генпрокуратура продолжает «деприватизацию» предприятий, которые были переданы в частные руки в 1992 году, отмечается в письме. Там подчеркивается, что действия ведомства «носят уже новый характер», так как в государственную собственность забирают предприятия «второго уровня», которые не создавались в порядке приватизации и не причиняли ущерба безопасности страны и национальным интересам.

В ГК «Ариант» обращают внимание Дюмина на скорость рассмотрения дела, а также на «грубейшие, многочисленные» нарушения норм материального и процессуального права. В частности, суд указал на недопустимость «формального применения срока исковой давности», подчеркивается в письме. При этом таких норм или дозволений российская правовая система не содержит, уточняется там. Таким образом, суд посчитал, что на государство в лице Генпрокуратуры не распространяются исключительные нормы права о пропуске срока исковой давности, сетуют в ГК «Ариант». «Фактически суд выделил единственное лицо — государство — как участника процесса с исключительными правами. Все остальные участники этими правами не располагают», — пишет компания.

Вывод суда о том, что ответчики не могут защищать свои законные интересы, применяя институт срока исковой давности, недопустим в российской правовой системе и таким образом суд нарушил принципы правосудия, говорится в обращении.

Что происходит с национализированным бизнесом

После национализации уже бывшие активы «Арианта» в мае перешли в управление ООО «РСХБ-Финанс». При этом в ГК «Ариант» считают, что новая управляющая компания «оказывает давление на персонал предприятий от лица государства», в результате чего сокращается их коллектив. В частности, с момента национализации с предприятий уволились около 1400 человек, уточняется в письме.

В нем говорится, что «РСХБ-Финанс» не проявляет заинтересованности в сохранении сельскохозяйственных предприятий, из-за чего в работе юридических лиц происходят сбои. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению поголовья скота и сокращению производства продукции.

Так, из-за отсутствия денежных средств ООО «ЦПИ-Ариант» не может завершить строительство завода по производству дистиллятов. Сейчас «РСХБ-Финанс» осуществляет продажу его отдельного оборудования, а также «иных активов предприятия», утверждается в письме. При этом у ЦПИ нет средств для оплаты акцизов, выплаты заработной платы сотрудникам, закупки сырья. Частично ЦПИ получил деньги от агрофирмы «Ариант», но на следующий месяц средств нет, уточняется в обращении.

С отсутствием денежных средств столкнулись и в агрофирме «Южная» — это приводит к нарушению «ротационного процента обновления насаждений», снижению средней урожайности и многому другому. Эти проблемы, в свою очередь, сказываются на количестве и качестве собранного сырья винограда. Кроме того, отсутствие у «Южной» денежных средств приводит к невозможности строительства склада средств защиты растений, фабрики-кухни для организации качественного питания сотрудников, а также к невозможности закладки новых виноградников.

В «Кубань-Вино» из-за отсутствия средств приостановлено приобретение нового основного технологического оборудования, а также запчастей для ремонта и обслуживания уже существующего, включая линии розлива. Не обеспечивается стабильность и бесперебойность производственной деятельности, не финансируются уже запущенные проекты по строительству и реконструкции производств и складов, сетуют в ГК «Ариант». Это нарушает обязательства компании перед партнерами и достижение запланированных производственных и финансовых показателей.

Сейчас крупнейшему производителю вина уже перестало хватать собственного винограда — после национализации и передачи в управление структуре Россельхозбанка «Кубань-Вино» начало закупать его у сторонних организаций. «Такого не было за всю историю существования компании до передачи в ведение структурам Россельхозбанка», — говорится в обращении к Дюмину. При этом поставщиками винограда для «Кубань-Вино» стали организации, приближенные к руководству структур «РСХБ-Финанс», что говорит о личном интересе ряда лиц, отмечается в документе.

Агрофирме «Ариант» требуются вложения в комплексы по содержанию свиней, в строительно-монтажные работы очистных сооружений, ремонт перегородок навозохранилища, реконструкцию канализационно-насосных станций и посевную кампанию — в противном случае возникнет недостаток кормов для животных, предупреждают в ГК «Ариант». Из-за отсутствия денежных средств остановилась закупка зерна — основного питания свиней (бывшие собственники компании закупали зерно у крестьянско-фермерских хозяйств на 3 млрд руб., поддерживая тем самым малые и средние предприятия, но новое руководство отказалось от такой политики). Структуры «РСХБ-Финанс» распродают стадо, цех убоя полностью остановлен и не работает, а оставшаяся часть поголовья отправляется в Курганскую область на иное предприятие для убоя, перечисляется в письме.

Бывшие собственники говорят о том, что на ЦПИ и агрофирму «Ариант» зашли и осуществляют руководство представители группы «Таврос», принадлежащей предпринимателю Рустему Миргалимову, и входящей в этот холдинг Башкирской мясной компании. Об этом свидетельствует присутствие первого заместителя гендиректора Башкирской мясной компании Рината Зайнуллина, который назначен управляющим директором агрофирмы «Ариант». Иные сотрудники, управляющие холдингом от имени «РСХБ-Финанс», фактически являются работниками группы «Таврос».

По мнению ГК «Ариант», новый управляющий ее активами «РСХБ-Финанс» «последовательно и осознанно» разваливает «Кубань-Вино», агрофирму «Южная», «ЦПИ-Ариант», агрофирму «Ариант».

«Генеральная прокуратура сама по собственному желанию забирает в собственность Российской Федерации предприятия, руководствуясь надуманными интересами страны, — пишут представители ГК «Ариант» Дюмину. — При этом приостанавливается нормальная хозяйственная деятельность данных предприятий. Далее в хаотичном порядке идет поиск лиц, кто бы мог управлять предприятиями (к примеру, передаются сельскохозяйственные предприятия непрофильным организациям — банкам). Следом некие структуры начинают непрофессиональную деятельность, руководствуясь личными, а не государственными интересами. Результатом становится уничтожение (гибель) прибыльных предприятий, налогоплательщиков».

Жертвой подобного решения государственных вопросов и стал «Ариант», при этом положительного эффекта для экономики и «ничего общего с законностью и восстановлением прав Российской Федерации» в этих действиях нет, резюмирует компания.

Что говорят в Россельхозбанке

В пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) заявили РБК, что представленная в письме информация не соответствует действительности и «опровергается фактами». Так, при переходе управления активами к «РСХБ-Финанс» перед новыми управляющими директорами в качестве ключевой задачи ставилось сохранение трудового коллектива, напомнили в организации. Прежнему руководству компаний было предложено войти в новые управленческие команды, но не все согласились, добавили там.

Профессиональные кадры на всех предприятиях сохранены, отметили в РСХБ. Коллектив группы компаний не сократился, а, наоборот, вырос на 154 человека, уточнили там. При этом подбор кадров осуществляется таким образом, чтобы поддержать операционную деятельность и определить новые точки роста бизнеса.

Производственные показатели компаний, входящих в группу «Ариант», растут, заявили в финансовой организации. Так, по итогам первого полугодия 2024 года «Кубань-Вино» увеличило объем производства на 5 млн бутылок, а продажи — на 10 млн бутылок год к году. Выручка от реализации готовой продукции агрофирмы «Южная» за отчетный период выросла на 346 млн руб. год к году.

На деятельность «ЦПИ-Ариант» существенно повлияло повышение акцизов с 1 мая, которые выросли почти в четыре раза, продолжили в РСХБ. Несмотря на это, «новой управленческой команде удалось стабилизировать ситуацию» и уже в июне показать рост производства на 28% по отношению к маю 2024 года.

Кроме того, с момента перехода управления к «РСХБ-Финанс» в агрофирме «Ариант» общее поголовье свиней выросло с 546 тыс. до 555 тыс. единиц, а выручка составила 7 млрд руб.

Все проекты по приобретению оборудования, сельскохозяйственной техники не приостанавливались, а продолжают реализацию в соответствии с производственными планами предприятий, заверяют в РСХБ. А все компании группы обеспечены необходимыми материалами и сырьем в достаточном количестве для осуществления производства.

При этом имущество холдинга не реализовывается и таких планов нет, продолжают в РСХБ. Кроме того, банк рассматривает вопрос об установлении кредитного лимита для ГК «Ариант», который позволит полностью рефинансировать текущий кредитный портфель предприятий и дофинансировать оборотный капитал. Таким образом, источники финансирования определены, резюмировали в организации.