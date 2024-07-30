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Война санкций ,  
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Россельхозбанк сообщил о продолжении работы карт UnionPay за рубежом

Сюжет
Война санкций
Карты Union Pay от РСХБ продолжили работать за границей, сообщили в банке. Там отозвали рекомендацию об оперативном снятии наличных с этих карт. Использовать их можно более чем в 70 странах мира
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Карты UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) продолжили бесперебойную работу за границей, сообщили РБК в финансовой организации.

«Предупреждение клиентам о необходимости в срочном порядке снять наличные или осуществить покупки отозвано. Транзакции по картам Union Pay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах.
Сезонный спрос на карты Union Pay сохраняется, новые заявки на оформление карт Union Pay продолжают поступать в банк, срок выдачи карты составляет до двух рабочих дней», — рассказали в РСХБ.

19 июля банк сообщил о приостановлении снятия наличных с их карт Union Pay за рубежом. Там отмечали, что оплата картами до этого момента была доступна примерно в 70 странах мира (в том числе европейских), но после 19 июля с транзакциями могли возникнуть проблемы.

В России выросло число выпускающих карты UnionPay банков
Экономика
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

После прекращения работы в России платежных систем Visa и Mastercard у владельцев карт отечественных банков сократились возможности для проведения платежей за границей. С картами российской платежной системы «Мир» можно совершать платежи и снимать наличные в ограниченном числе стран, среди них Белоруссия, Казахстан и Армения (через местный ВТБ), в туристических регионах Кубы и Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии, а также в некоторых банках Таджикистана и Вьетнама.

Больше возможностей есть у обладателей карт Union Pay. Такую карту можно выпустить, кроме РСХБ, в Газпромбанке, Примсоцбанке и некоторых других. В банках сообщают, что платежи по ней можно совершать более чем в 150 странах.

Карты китайской платежной системы также выпускал Т-банк (ранее «Тинькофф»), однако, когда он попал под блокирующие санкции США, работа этих карт за рубежом была прекращена.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
UnionPay Россельхозбанк
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