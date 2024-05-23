 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Структура РСХБ получила в управление крупнейшего производителя вина

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Крупнейший российский производитель вина и владелец виноградников, изъятых по иску Генпрокуратуры у уральских бизнесменов, перешел под управление «РСХБ-Финанс»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Согласно данным ЕГРЮЛ, 22 мая ООО «РСХБ-Финанс» стало управляющей организацией ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Все эти компании — входят в число активов группы «Ариант», изъятых в пользу государства по делу Генпрокуратуры против уральских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, а также их партнеров. Владельцем предприятия по-прежнему значится Росимущество.

В группе «Ариант» знают об изменениях управляющей компании для активов. Представитель группы заявил РБК, что на деятельности предприятий это никак не скажется. «На данный момент осуществляются стандартные процедуры ранее запущенных процессов в рамках первого решения суда», — сказал он.

РБК направил запрос в Россельхозбанк и Росимущество.

Минфин назвал условие для резкого повышения пошлин на импортные вина
Вино
Фото:Mistervlad / Shutterstock / FOTODOM

В апреле 2024 года активы винного холдинга «Ариант» перешли в собственность государства по иску Генпрокуратуры. Такое решение 5 апреля вынес Челябинский арбитражный суд. В числе активов холдинга — крупнейшая в России винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Решение суда было обращено к немедленному исполнению: уже 10 апреля, через пять дней после вынесения решения суда, собственник активов холдинга в ЕГРЮЛ сменился на Российскую Федерацию.

Почему Генпрокуратура заинтересовалась крупнейшим производителем вина

ГК «Ариант» в середине 1990-х основали предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов. В 1996 году компания построила в Челябинске Завод шампанских вин, который сначала выпускал минеральную и сладкую газированную воду, а потом перешел на производство алкоголя. Одновременно с этим предприниматели развивали промышленное направление, став акционерами Челябинского электрометаллургического комбината — крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности. Все активы принадлежали Аристову и Антипову на паритетной основе, пока в 2020 году они не разделили бизнес: Антипов забрал себе всю металлургическую часть группы, Аристов — сельскохозяйственную, то есть ГК «Ариант», включавшую в том числе крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино» и принадлежащие ему около 9 га виноградников.

В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала в суде вернуть в собственность государства акции ЧЭМК, заводы которого, по мнению ведомства, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Ответчиками выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций Антипов оформил активы на «Компанию Эталон», а затем акции завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В итоге суд удовлетворил эти требования, после чего Генпрокуратура уже в арбитражном суде Челябинской области потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. «незаконного обогащение».
Впоследствии в качестве ответчика был привлечен и Аристов, а сумма увеличилась до 105 млрд руб. Кроме того, в счет взыскания «необоснованного обогащения» ведомство потребовало изъять в пользу государства и предприятия ГК «Ариант», в том числе «Кубань-вино». 5 апреля эти требования были удовлетворены.

Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%
Бизнес
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Винодельня «Кубань-Вино» — крупнейший в России производитель вина и владелец виноградников. Завод основан в 1956 году, в состав холдинга «Ариант» он вошел в 2003 году. В 2023 году компания выпустила 95,5 млн бутылок вина, еще 38,9 млн бутылок различных алкогольных напитков произвел «ЦПИ — Ариант». Производственные площадки холдинга располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В числе его брендов — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие. На базе агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе с 2017 года действует крупнейший в России питомник виноградных саженцев. В ведении «Южной» находится 13,1 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 9,4 тыс. га.

Агрофирма «Ариант» в прошлом была одним из крупнейших производителей свинины в России, сейчас ее заводы входят в топ-15 основных поставщиков этого вида мяса. По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма «Ариант» занимала 14-ю строчку в рейтинге российских производителей свинины с объемом производства 95 тыс. т за год (для сравнения: лидер «Мираторг» выпустил 803,5 тыс. т).

Какие частные компании прокуратура требует передать государству
Бизнес

Как «Ариант» пытался вернуть активы

В апреле группа «Ариант» попросила Верховный суд проверить законность решения арбитража Челябинской области. Компания пожаловалась в верховную инстанцию на нарушения, допущенные судом при рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии ее активов государством.

Рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для челябинского арбитража срок, ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав на изучение 25 томов дела всего три дня, а обеспечительные меры начали применять уже в день поступления иска в суд, следовало из текста жалобы, с которой ознакомился РБК. Судья не затребовала от Генеральной прокуратуры расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

В «Арианте» также посчитали, что в рамках процесса судьи продемонстрировали «личную заинтересованность в рассмотрении спора» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры. В судебных заседаниях от 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств — все они были отклонены судом, тогда как ходатайства Генпрокуратуры были удовлетворены. В компании предположили, что на судей могло быть оказано давление, следовало из текста жалобы.

В мае бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов обжаловал решение Арбитражного суда о взыскании 105 млрд руб. по иску Генпрокуратуры и об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были семья Антипова, группа «Ариант» и аффилированные с ней лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы. Жалобу, как следует из картотеки, должны рассмотреть 31 мая.

Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов
Бизнес
Александр Аристов

Также Антипов, его супруга Людмила и сын Михаил также подали ходатайство, в котором попросили о приостановке судебных актов по ЧЭМК. Ранее аналогичное ходатайство подали Александр Кретов и ГК «Ариант». Но 7 мая 18-й Арбитражный апелляционный суд отказал в приостановлении исполнения решения — мотивы этого решения неизвестны, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Компании
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Юлия Кошкина, Михаил Добрунов
Россельхозбанк Вино Росимущество Краснодарский край Кубань-Вино приватизация
ООО "РСХБ-ФИНАНС"
Материалы по теме
Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства
Бизнес
Основатель винодельни «Ведерниковъ» занялся новым винным проектом в Анапе
Бизнес
Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 10:29
НКК и «Росатом» будут развивать российскую PLM-систему для машиностроения Отрасли, 10:26
Совдир «Норникеля» предложил не платить финальные дивиденды за 2023 год Инвестиции, 10:23
В ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины Политика, 10:22
«РИА Новости» узнало про переоформление машин гражданской жены Иванова Политика, 10:21
Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда Политика, 10:21
Пять схем, которые налоговая сейчас ищет в сделках Pro, 10:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Волатильность криптовалют снизилась в ожидании решений по новым ETF Крипто, 10:15
Замначальника Генштаба арестовали по делу о взятке Политика, 10:10
Госкорпорация «Ростех» представила серию импортозамещающих новинок Пресс-центр, 10:04
Байден предложит статус основного союзника вне НАТО африканской стране Политика, 10:03
В Териберке построят необычный храм из стекла и дерева Недвижимость, 10:00
«Иван Грозный». Как жесткий СЕО сделал JPMorgan главным банком в США Pro, 10:00
Кибер-патрулирование: как «этичные хакеры» меняют правила игры Компании, 10:00