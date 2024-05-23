Структура РСХБ получила в управление крупнейшего производителя вина

Крупнейший российский производитель вина и владелец виноградников, изъятых по иску Генпрокуратуры у уральских бизнесменов, перешел под управление «РСХБ-Финанс»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Согласно данным ЕГРЮЛ, 22 мая ООО «РСХБ-Финанс» стало управляющей организацией ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант». Все эти компании — входят в число активов группы «Ариант», изъятых в пользу государства по делу Генпрокуратуры против уральских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, а также их партнеров. Владельцем предприятия по-прежнему значится Росимущество.

В группе «Ариант» знают об изменениях управляющей компании для активов. Представитель группы заявил РБК, что на деятельности предприятий это никак не скажется. «На данный момент осуществляются стандартные процедуры ранее запущенных процессов в рамках первого решения суда», — сказал он.

РБК направил запрос в Россельхозбанк и Росимущество.

В апреле 2024 года активы винного холдинга «Ариант» перешли в собственность государства по иску Генпрокуратуры. Такое решение 5 апреля вынес Челябинский арбитражный суд. В числе активов холдинга — крупнейшая в России винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Решение суда было обращено к немедленному исполнению: уже 10 апреля, через пять дней после вынесения решения суда, собственник активов холдинга в ЕГРЮЛ сменился на Российскую Федерацию.

Почему Генпрокуратура заинтересовалась крупнейшим производителем вина

ГК «Ариант» в середине 1990-х основали предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов. В 1996 году компания построила в Челябинске Завод шампанских вин, который сначала выпускал минеральную и сладкую газированную воду, а потом перешел на производство алкоголя. Одновременно с этим предприниматели развивали промышленное направление, став акционерами Челябинского электрометаллургического комбината — крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности. Все активы принадлежали Аристову и Антипову на паритетной основе, пока в 2020 году они не разделили бизнес: Антипов забрал себе всю металлургическую часть группы, Аристов — сельскохозяйственную, то есть ГК «Ариант», включавшую в том числе крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино» и принадлежащие ему около 9 га виноградников.

В феврале 2024 года Генпрокуратура потребовала в суде вернуть в собственность государства акции ЧЭМК, заводы которого, по мнению ведомства, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Ответчиками выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций Антипов оформил активы на «Компанию Эталон», а затем акции завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В итоге суд удовлетворил эти требования, после чего Генпрокуратура уже в арбитражном суде Челябинской области потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. «незаконного обогащение».

Впоследствии в качестве ответчика был привлечен и Аристов, а сумма увеличилась до 105 млрд руб. Кроме того, в счет взыскания «необоснованного обогащения» ведомство потребовало изъять в пользу государства и предприятия ГК «Ариант», в том числе «Кубань-вино». 5 апреля эти требования были удовлетворены.

Винодельня «Кубань-Вино» — крупнейший в России производитель вина и владелец виноградников. Завод основан в 1956 году, в состав холдинга «Ариант» он вошел в 2003 году. В 2023 году компания выпустила 95,5 млн бутылок вина, еще 38,9 млн бутылок различных алкогольных напитков произвел «ЦПИ — Ариант». Производственные площадки холдинга располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В числе его брендов — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие. На базе агрофирмы «Южная» в Темрюкском районе с 2017 года действует крупнейший в России питомник виноградных саженцев. В ведении «Южной» находится 13,1 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 9,4 тыс. га.

Агрофирма «Ариант» в прошлом была одним из крупнейших производителей свинины в России, сейчас ее заводы входят в топ-15 основных поставщиков этого вида мяса. По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма «Ариант» занимала 14-ю строчку в рейтинге российских производителей свинины с объемом производства 95 тыс. т за год (для сравнения: лидер «Мираторг» выпустил 803,5 тыс. т).

Как «Ариант» пытался вернуть активы

В апреле группа «Ариант» попросила Верховный суд проверить законность решения арбитража Челябинской области. Компания пожаловалась в верховную инстанцию на нарушения, допущенные судом при рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии ее активов государством.

Рассмотрение дела прошло в рекордно короткий для челябинского арбитража срок, ответчикам ограничили доступ к материалам дела и отказали в переносе сроков рассмотрения, дав на изучение 25 томов дела всего три дня, а обеспечительные меры начали применять уже в день поступления иска в суд, следовало из текста жалобы, с которой ознакомился РБК. Судья не затребовала от Генеральной прокуратуры расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

В «Арианте» также посчитали, что в рамках процесса судьи продемонстрировали «личную заинтересованность в рассмотрении спора» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры. В судебных заседаниях от 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств — все они были отклонены судом, тогда как ходатайства Генпрокуратуры были удовлетворены. В компании предположили, что на судей могло быть оказано давление, следовало из текста жалобы.

В мае бывший владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов обжаловал решение Арбитражного суда о взыскании 105 млрд руб. по иску Генпрокуратуры и об изъятии активов крупнейшего российского производителя вина ГК «Ариант». Среди ответчиков были семья Антипова, группа «Ариант» и аффилированные с ней лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы. Жалобу, как следует из картотеки, должны рассмотреть 31 мая.

Также Антипов, его супруга Людмила и сын Михаил также подали ходатайство, в котором попросили о приостановке судебных актов по ЧЭМК. Ранее аналогичное ходатайство подали Александр Кретов и ГК «Ариант». Но 7 мая 18-й Арбитражный апелляционный суд отказал в приостановлении исполнения решения — мотивы этого решения неизвестны, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.